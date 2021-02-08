Кин: "Ливерпуль" — плохой чемпион"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "Ливерпуль" "плохим чемпионом".

После 23 первых матчей этого сезона "Ливерпуль" имеет на 27 очков меньше, чем на данной стадии прошлой кампании, когда "красные" завоевали свой первый в истории титул Премьер-Лиги.



По мнению Кина, "Ливерпуль" выступает недостойно для чемпиона. Это касается не только качества игры, но и жалоб главного тренера "красных" Юргена Клоппа по всевозможным поводам.



"На мой взгляд, они плохие чемпионы. Вы можете сказать, что это особенный случай, чудной сезон, влияние коронавируса. "Ливерпуль" должен приспособиться. Ведь вы чемпионы, вы представляете футбольный клуб "Ливерпуль".



"Продолжайте играть в том же духе, и пройдет еще 30 лет, прежде чем вы снова выиграете титул".



"Кажется, Юрген Клопп сказал, что его голкипер отморозил ноги? Это нечто новое. Знаю, это было сказано немного с усмешкой, но с его стороны следует одно оправдание за другим. Это продолжается и продолжается".



"В прошлом году эта группа игроков никогда не выглядела вопрошающей: "А какой следующий шаг для "Ливерпуля"? Я никогда не слышал от них: "Мы хотим сделать это снова". Это ключевой момент".



"А теперь, выиграв лигу в прошлом году, они заговорили о том, что им бы просто попасть в топ-4".



"Люди продолжают говорить мне, что "Ливерпуль" — это огромный клуб. Но будь они огромным клубом, они бы справились с этими неудачами. Разве это не часть игры? Было бы замечательно, если бы все их игроки были здоровы, но взгляните на "Сити". Можно сказать, что им не хватало их двух лучших игроков (Де Брюйне и Агуэро). "Ливерпулю" не хватало некоторых игроков, но их лучшие атакующие игроки были на поле", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.