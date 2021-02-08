"Челси" одержал победу в Шеффилде

Усилия Тимо Вернера, отдавшего результативную передачу и заработавшего пенальти, позволили "Челси" одержать победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".

В стартовом составе "клинков" по сравнению с предыдущем матчем появились Кин Брайан, Макс Лоу, Оливер Берк и Оли Макберни.



"Синие" недосчитались травмированного Тиаго Силвы, вместо которого вышел Андреас Кристенсен. Бен Чилуэлл и Оливье Жиру заменили Маркоса Алонсо и Каллума Хадсон-Одои.



Уже в самом начале матча хозяева имели отличную возможность открыть счет, но Берн пробил мимо из выгодной позиции.



Вскоре "Челси" ответил неудачной попыткой Тимо Вернера поразить ворота, перебросив мяч через голкипера, а на 11-й минуте "Шеффилд Юнайтед" заработал пенальти после фола Чилуэлла на Крисе Бэшеме. Однако система VAR отменила 11-метровый из-за офсайда.



Постепенно атаки "клинков" сошли на нет. "Синие" забрали мяч под свой контроль и принялись неспешно расшатывать чужую оборону.



Явных голевых моментов не возникало, однако незадолго до перерыва хозяева дрогнули. Тимо Вернер промчался по левому краю штрафной, а затем сделал пас назад под удар Мейсону Маунту — 0:1.



Второй тайм начался довольно неожиданно. Чувствуя горячее дыхание Берка за спиной, Антонио Рюдигер сделал пас назад мимо своего голкипера, и случился автогол — 1:1.



Однако почти сразу же хозяева ответили своим ляпом. Вернер перехватил неосторожный пас защитника назад, ворвался в штрафную, а затем прокинул мяч в никуда и врезался в уже лежавшего голкипера. Рефери Кевин Фред дождался остановки игры и после консультации с VAR назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо — 1:2.



На этом игра по сути закончилась, потому что у обеих команд стали резко заканчиваться силы. В концовке "синие" уже были просто "на ободах", но победу отстояли — для этого Эдуару Менди пришлось совершить классный сейв на последних секундах.



"Шеффилд Юнайтед" вовсе не выглядит безнадежно, однако в этом матче "Челси" предстал более классной и более везучей командой — Фортуна вернула должок "синим" после ляпа Рюдигера.



"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче