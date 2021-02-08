"Челси" одержал победу в Шеффилде
Усилия Тимо Вернера, отдавшего результативную передачу и заработавшего пенальти, позволили "Челси" одержать победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".
В стартовом составе "клинков" по сравнению с предыдущем матчем появились Кин Брайан, Макс Лоу, Оливер Берк и Оли Макберни.
"Синие" недосчитались травмированного Тиаго Силвы, вместо которого вышел Андреас Кристенсен. Бен Чилуэлл и Оливье Жиру заменили Маркоса Алонсо и Каллума Хадсон-Одои.
Уже в самом начале матча хозяева имели отличную возможность открыть счет, но Берн пробил мимо из выгодной позиции.
Вскоре "Челси" ответил неудачной попыткой Тимо Вернера поразить ворота, перебросив мяч через голкипера, а на 11-й минуте "Шеффилд Юнайтед" заработал пенальти после фола Чилуэлла на Крисе Бэшеме. Однако система VAR отменила 11-метровый из-за офсайда.
Постепенно атаки "клинков" сошли на нет. "Синие" забрали мяч под свой контроль и принялись неспешно расшатывать чужую оборону.
Явных голевых моментов не возникало, однако незадолго до перерыва хозяева дрогнули. Тимо Вернер промчался по левому краю штрафной, а затем сделал пас назад под удар Мейсону Маунту — 0:1.
Второй тайм начался довольно неожиданно. Чувствуя горячее дыхание Берка за спиной, Антонио Рюдигер сделал пас назад мимо своего голкипера, и случился автогол — 1:1.
Однако почти сразу же хозяева ответили своим ляпом. Вернер перехватил неосторожный пас защитника назад, ворвался в штрафную, а затем прокинул мяч в никуда и врезался в уже лежавшего голкипера. Рефери Кевин Фред дождался остановки игры и после консультации с VAR назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо — 1:2.
На этом игра по сути закончилась, потому что у обеих команд стали резко заканчиваться силы. В концовке "синие" уже были просто "на ободах", но победу отстояли — для этого Эдуару Менди пришлось совершить классный сейв на последних секундах.
"Шеффилд Юнайтед" вовсе не выглядит безнадежно, однако в этом матче "Челси" предстал более классной и более везучей командой — Фортуна вернула должок "синим" после ляпа Рюдигера.
"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
08.02.2021 00:10
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Алёу кто нибудь читает
тут два животных сидят мечтают как Люди
прогресс пошёл животных
ахахаха
(ответить)
безвиз селта ты типа думаешь что всех на бал
вот ты животный.
Хохол Украина значение одно,животное как безвиз и селта
(ответить)
если в челси реально перейдет условный холлад и санчо(в идеале мбаппе), команда почти совершенна. Но ...мечты. Хотя холанда буду рад видеть, нам нужен классический цф...не бегунок, а классик решало
(ответить)
Норм Хаверц играет на позиции ложного трансфера.
А вообще, Верник уже который раз тащит очки для команды, но при этом не может норм по воротам пробить. То ли похвалить, то ли леща дать - непонятно. Будем посмотреть.
(ответить)
блять, не ожидал что так быро в борьбу за топ -4 вернемся при тухеле
обыграй волков, уже были бы в топ 4 , лол)
(ответить)
Нужно ещё закупа летом на 300 лямов фунтов и можно за чемпионат пободаться.
(ответить)
Ливерпуль красавцы всё по сценарию
нюхайте животные у Краснопуков
Краснопуки пукайте без остановок
синие нюхачи наслаждаются хахаха
(ответить)
Это вам не тот Челси, это вам другой Челси.
(ответить)
Сукаа так Лемпусик нас спустил что нужно серию побед выдать нехилую чтоб в ТОП 4 нормально запрыгнуть.... Лемпард Лемпард...
Синих с ПОБЕДОЙ!
(ответить)
Эвертон и Вилла по потерянным впереди, но надо ещё набрать очки.
(ответить)
орально и анально я еба L всех фанатов Членси
Животные
(ответить)
4 Ливерпуль 23 40
5 Челси 23 39
https://s2.gifyu.com/images/ezgif-6-f3800cec8865.gif
(ответить)
Валидолси
(ответить)
Одни пенсы на ветке
(ответить)
Пенка липовая, Вернер упал по-салаховски.
(ответить)
Ценой своего ебала не дал забить Вернеру
(ответить)
ТО-ПА-РИ
(ответить)
Всех с победой!!
(ответить)
не могу понять хуль зиеш и пуля не играют, днины чи шо
и за канте обидно блять...
маунт бистяра, в очередной раз тащит
вернер сегодня мом , как ни крути 2 гола его заслуга
(ответить)
вернер даун мяч в сторону защитника параллельно воротам ударил вообще не ситуация для пенальти
вместо пеналдеша теперь будет пеналджинью
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий