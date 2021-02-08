"Челси" одержал победу в Шеффилде

Тимо Вернер Усилия Тимо Вернера, отдавшего результативную передачу и заработавшего пенальти, позволили "Челси" одержать победу 1:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед".

В стартовом составе "клинков" по сравнению с предыдущем матчем появились Кин Брайан, Макс Лоу, Оливер Берк и Оли Макберни.

"Синие" недосчитались травмированного Тиаго Силвы, вместо которого вышел Андреас Кристенсен. Бен Чилуэлл и Оливье Жиру заменили Маркоса Алонсо и Каллума Хадсон-Одои.

Уже в самом начале матча хозяева имели отличную возможность открыть счет, но Берн пробил мимо из выгодной позиции.

Вскоре "Челси" ответил неудачной попыткой Тимо Вернера поразить ворота, перебросив мяч через голкипера, а на 11-й минуте "Шеффилд Юнайтед" заработал пенальти после фола Чилуэлла на Крисе Бэшеме. Однако система VAR отменила 11-метровый из-за офсайда.

Постепенно атаки "клинков" сошли на нет. "Синие" забрали мяч под свой контроль и принялись неспешно расшатывать чужую оборону.

Явных голевых моментов не возникало, однако незадолго до перерыва хозяева дрогнули. Тимо Вернер промчался по левому краю штрафной, а затем сделал пас назад под удар Мейсону Маунту — 0:1.

Второй тайм начался довольно неожиданно. Чувствуя горячее дыхание Берка за спиной, Антонио Рюдигер сделал пас назад мимо своего голкипера, и случился автогол — 1:1.

Однако почти сразу же хозяева ответили своим ляпом. Вернер перехватил неосторожный пас защитника назад, ворвался в штрафную, а затем прокинул мяч в никуда и врезался в уже лежавшего голкипера. Рефери Кевин Фред дождался остановки игры и после консультации с VAR назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо — 1:2.

На этом игра по сути закончилась, потому что у обеих команд стали резко заканчиваться силы. В концовке "синие" уже были просто "на ободах", но победу отстояли — для этого Эдуару Менди пришлось совершить классный сейв на последних секундах.

"Шеффилд Юнайтед" вовсе не выглядит безнадежно, однако в этом матче "Челси" предстал более классной и более везучей командой — Фортуна вернула должок "синим" после ляпа Рюдигера.

"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 00:10

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 08.02.2021 01:11 # v-0987654321
    Алёу кто нибудь читает
    тут два животных сидят мечтают как Люди
    прогресс пошёл животных
    ахахаха

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  2. v-0987654321 08.02.2021 00:57 # v-0987654321
    безвиз селта ты типа думаешь что всех на бал
    вот ты животный.
    Хохол Украина значение одно,животное как безвиз и селта

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  3. thegodfather 08.02.2021 00:56 # thegodfather
    если в челси реально перейдет условный холлад и санчо(в идеале мбаппе), команда почти совершенна. Но ...мечты. Хотя холанда буду рад видеть, нам нужен классический цф...не бегунок, а классик решало

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  4. m-ballack 08.02.2021 00:36 # m-ballack
    Норм Хаверц играет на позиции ложного трансфера.

    А вообще, Верник уже который раз тащит очки для команды, но при этом не может норм по воротам пробить. То ли похвалить, то ли леща дать - непонятно. Будем посмотреть.

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  5. thegodfather 08.02.2021 00:29 # thegodfather
    блять, не ожидал что так быро в борьбу за топ -4 вернемся при тухеле
    обыграй волков, уже были бы в топ 4 , лол)

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  6. chebrec 08.02.2021 00:25 # chebrec
    Нужно ещё закупа летом на 300 лямов фунтов и можно за чемпионат пободаться.

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  7. v-0987654321 08.02.2021 00:22 # v-0987654321
    Ливерпуль красавцы всё по сценарию
    нюхайте животные у Краснопуков
    Краснопуки пукайте без остановок
    синие нюхачи наслаждаются хахаха

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  8. werner 08.02.2021 00:22 # werner
    Это вам не тот Челси, это вам другой Челси.

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  9. chelsiukpro 08.02.2021 00:20 # chelsiukpro
    Сукаа так Лемпусик нас спустил что нужно серию побед выдать нехилую чтоб в ТОП 4 нормально запрыгнуть.... Лемпард Лемпард...

    Синих с ПОБЕДОЙ!

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  10. mancunia-planet 08.02.2021 00:20 # mancunia-planet
    Эвертон и Вилла по потерянным впереди, но надо ещё набрать очки.

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  11. v-0987654321 08.02.2021 00:19 # v-0987654321
    орально и анально я еба L всех фанатов Членси
    Животные

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  12. van-dijk 08.02.2021 00:18 # van-dijk
    4 Ливерпуль 23 40
    5 Челси 23 39

    https://s2.gifyu.com/images/ezgif-6-f3800cec8865.gif

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  13. mototroller 08.02.2021 00:16 # mototroller
    Валидолси

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  14. mancunia-planet 08.02.2021 00:16 # mancunia-planet
    Одни пенсы на ветке

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  15. brown-ale 08.02.2021 00:16 # brown-ale
    Пенка липовая, Вернер упал по-салаховски.

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  16. asnural 08.02.2021 00:16 # asnural
    Ценой своего ебала не дал забить Вернеру

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  17. jirrort 08.02.2021 00:15 # jirrort
    ТО-ПА-РИ

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  18. ataman 08.02.2021 00:15 # ataman
    Всех с победой!!

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  19. thegodfather 08.02.2021 00:15 # thegodfather
    не могу понять хуль зиеш и пуля не играют, днины чи шо
    и за канте обидно блять...


    маунт бистяра, в очередной раз тащит

    вернер сегодня мом , как ни крути 2 гола его заслуга

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  20. gandalf 08.02.2021 00:15 # gandalf
    вернер даун мяч в сторону защитника параллельно воротам ударил вообще не ситуация для пенальти
    вместо пеналдеша теперь будет пеналджинью

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