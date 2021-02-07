Кейн вернулся и помог "Тоттенхэму" победить "Вест Бромвич"

Вдохновившись возвращением Харри Кейна, "Тоттенхэм" отреагировал на три поражения подряд победой 2:0 над "Вест Бромвичем".

Неожиданно быстро залечив свои лодыжки, в стартовый состав "шпор" вернулся Харри Кейн. Также свой шанс получили Давинсон Санчес, Эрик Ламела и Лукас Моура.



Наставник "дроздов" Сэм Эллардайс поменял половину полевых игроков относительно предыдущего матча, отправив в бой Ли Пелтьера, Конора Галлахера, Ромейна Сойерса, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Карлана Гранта.



"Вест Бромвич" неплохо выглядел в первые минуты, но очень скоро ушел в глухую оборону и позволил сопернику свободно разыгрывать мяч на некотором отдалении от своих ворот.



"Тоттенхэм" безраздельно владел мячом, но в чужую штрафную проникал с большим трудом и до перерыва создал мизер опасных моментов — лишь парочка ударов Кейна и попытка Сержа Орье головой завершить розыгрыш углового у дальней штанги. Голкипер гостей Сэм Джонсон был на чеку.



"Дрозды" в первом тайме провели лишь одну стоящую атаку, но Мбайе Дианье головой не удалось пробить Уго Льориса.



Во втором тайме "шпоры" продолжили оказывать давление и на 54-й минуте открыли счет. Пьер-Эмиль Хейбьерг с подступов к штрафной сделал пас на левый край площадки, где Кейн принял мяч, а вторым касанием пробил низом — 1:0.



Пропустив, "Вест Бромвич" сразу же активизировался и на 58-й минуте нарвался на результативную контратаку. Моура протащил мяч вперед, отдал чуть правее Сону Хен Мину, а тот пробил в касание — 2:0.



Почти сразу же "дрозды" ответили. Дианье замкнул головой подачу Роберта Снодграсса, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Больше гости особых хлопот "Тоттенхэму" не доставили. В остатке матча "шпоры" предпочли сыграть надежно, не совершая лишних телодвижений. "Вест Бромвич" наиграл лишь еще на один гол Дианье, отмененный офсайдом.



Результат матча не стал сюрпризом, сюрпризом стало столь быстрое возвращение в строй Харри Кейна, с которым "Тоттенхэм" выглядит совершенно другой командой.



"Тоттенхэм" — "Вест Бромвич". Отчет о матче