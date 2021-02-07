Сульшер: "Юнайтед" — не претендент на титул"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар заявил, что его команду нельзя считать претендентом на титул.

Лишь в прошлом месяце "Юнайтед" лидировал в Премьер-Лиге, а сейчас "красные дьяволы" находятся в двух очках позади "Манчестер Сити" и сыграли на два матча больше соседей.



После упущенной на последних мгновениях победы против "Эвертона" (3:3) Сульшер заверил, что у него никогда не было мыслей о чемпионской гонке. Оле Гуннара больше волнует игра команды в обороне.



"Мы не ведем разговоров о завоевании титула. Мы проделали большой путь с этой командой, но даже претендентом на титул нас считать нельзя. Я оставляю это вам (медиа). Мы должны стать лучше как команда, и давайте посмотрим, где мы финишируем. Что касается будущего, то мы должны перестать пропускать простые голы".



"Они нанесли три удара в створ и забили три гола. Это расстраивает. А когда это происходит на последней минуте компенсированного времени, то очень расстраивает. Я не стану никого винить в пропущенных голах, однако мы можем обороняться лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.