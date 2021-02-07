Сульшер: "Юнайтед" — не претендент на титул"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар заявил, что его команду нельзя считать претендентом на титул.

Лишь в прошлом месяце "Юнайтед" лидировал в Премьер-Лиге, а сейчас "красные дьяволы" находятся в двух очках позади "Манчестер Сити" и сыграли на два матча больше соседей.

После упущенной на последних мгновениях победы против "Эвертона" (3:3) Сульшер заверил, что у него никогда не было мыслей о чемпионской гонке. Оле Гуннара больше волнует игра команды в обороне.

"Мы не ведем разговоров о завоевании титула. Мы проделали большой путь с этой командой, но даже претендентом на титул нас считать нельзя. Я оставляю это вам (медиа). Мы должны стать лучше как команда, и давайте посмотрим, где мы финишируем. Что касается будущего, то мы должны перестать пропускать простые голы".

"Они нанесли три удара в створ и забили три гола. Это расстраивает. А когда это происходит на последней минуте компенсированного времени, то очень расстраивает. Я не стану никого винить в пропущенных голах, однако мы можем обороняться лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 07.02.2021 06:57 # halamadrid94
    Если Сити победит в двух последующих турах, о титуле всем стоит забыть.

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  2. largo-winch 07.02.2021 06:33 # largo-winch
    Сульшер верит, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу

    http://fapl.ru/posts/82754/#reply

    Сульшер: "Юнайтед" — не претендент на титул
    http://fapl.ru/posts/83929/#reply

    Typical scum

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  3. gameboy 07.02.2021 06:32 # gameboy
    ебать спасибо нахуй

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  4. scauzer11 07.02.2021 06:30 # scauzer11
    каждый день переобуваются))

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