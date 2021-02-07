Сульшер: "Юнайтед" — не претендент на титул"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар заявил, что его команду нельзя считать претендентом на титул.
Лишь в прошлом месяце "Юнайтед" лидировал в Премьер-Лиге, а сейчас "красные дьяволы" находятся в двух очках позади "Манчестер Сити" и сыграли на два матча больше соседей.
После упущенной на последних мгновениях победы против "Эвертона" (3:3) Сульшер заверил, что у него никогда не было мыслей о чемпионской гонке. Оле Гуннара больше волнует игра команды в обороне.
"Мы не ведем разговоров о завоевании титула. Мы проделали большой путь с этой командой, но даже претендентом на титул нас считать нельзя. Я оставляю это вам (медиа). Мы должны стать лучше как команда, и давайте посмотрим, где мы финишируем. Что касается будущего, то мы должны перестать пропускать простые голы".
"Они нанесли три удара в створ и забили три гола. Это расстраивает. А когда это происходит на последней минуте компенсированного времени, то очень расстраивает. Я не стану никого винить в пропущенных голах, однако мы можем обороняться лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.
07.02.2021 06:00
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Последние комментарии:
Если Сити победит в двух последующих турах, о титуле всем стоит забыть.
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Сульшер верит, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу
http://fapl.ru/posts/82754/#reply
Сульшер: "Юнайтед" — не претендент на титул
http://fapl.ru/posts/83929/#reply
Typical scum
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ебать спасибо нахуй
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каждый день переобуваются))
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