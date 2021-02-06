Хазенхюттль: "Минамино — очень особенный игрок для меня"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль рассказал о своих планах в отношении атакующего полузащитника Такуми Минамино.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Саутгемптону" удалось арендовать Минамино до конца сезона у "Ливерпуля".



За год проведенный в мерсисайдском клубе Такуми себя толком не проявил, однако Хазенхюттль уверен, что ему по силам придать импульс карьере японца, как он придал импульс Тео Уолкотту.



"Я разговаривал с Юргеном (Клоппом). Он сказал, что у него не было возможности обеспечить Минамино достаточным игровым временем. Но когда он играл, он проводил хорошие матчи и забил несколько голов".



"Он очень особенный игрок для меня — не из-за своей физической силы, а из-за своего стиля футбола. Он очень быстро мыслит и хорош в принятии решений. Он умеет прессинговать и, надеюсь, готов много бегать".



"Он знает, что, переходя ко мне, ты должен будешь много бегать, но это не проблема для него. Он играл не так много в последнее время, и ему потребуется время, чтобы сделать шаг вперед. Однако у нас есть хороший опыт с Тео, который сразу же принялся нам помогать, и я надеюсь, с Минамино будет так же", — цитирует Хазенхюттля Goal.