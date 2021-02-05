Зидан раскритиковл Эдегора за переход в "Арсенал"

Мартин Эдегор Главный тренер Зинедина Зидана раскритиковал полузащитника Мартина Эдегора за переход в "Арсенал".

Напомним, в зимнее трансферное окно "Арсенал" арендовал Эдегора до конца сезона, однако это случилось против воли Зидана.

Зинедин обещал Мартину шансы проявить себя в Мадриде, но 22-летний норвежец в это не поверил и испугался конкуренции.

"Эдегор? Он хотел уйти, и мы разговаривали два или три раза об этом".

"Он хотел играть, а я сказал ему остаться и сражаться за свое место. Я рассчитывал на него после его аренды (в "Реал Сосьедад"), и я сказал ему остаться, потому что сезон продлится еще очень долго, и у него будут шансы".

"Однако он захотел уйти и играть. Я очень хотел обладать им в своем составе", — цитирует Зидана Daily Mirror.


Метки Арсенал, Зидан, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Поиск: