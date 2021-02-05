Гвардиола: "Я думал, Клопп не такой"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере упрекнул своего коллегу Юргена Клоппа, который заявил, что "горожане" получили преимущество относительно "Ливерпуля" благодаря вспышке коронавируса в своем клубе.

Около Boxing Day и Нового года, в самый напряженный период сезона, "Сити" волею обстоятельств получил неделю отдыха. "Горожане" даже были вынуждены закрыть свою тренировочную базу из-за того, что сразу несколько игроков и сотрудников клуба заразились COVID-19.

"У нас не было перерыва. У "Сити" был двухнедельный перерыв из-за COVID. Многим командам этот сезон дается тяжело", — сказал на пресс-конференции Клопп, чья команда в воскресенье играет против "горожан".

Тоже выступая перед прессой в пятницу, Гвардиола не мог пройти мимо этого замечания.

"Он ошибся, на самом деле мы отдыхали два или три месяца. Нет, четыре. Четыре месяца отдыха — поэтому прямо сейчас мы в своей лучшей форме".

"Юргену стоит заново взглянуть в календарь. У нас была вспышка COVID, мы не играли неделю, а на "Стэмфорд Бридж" отправились с 14 игроками. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и на самом деле мы отдыхали две, три или четыре недели".

"Завтра, когда я увижу Юргена, я переспрошу его: "Так сколько недель или дней мы отдыхали?"

"Я удивлен. Я думаю, он не такого рода тренер, как некоторые, кто постоянно это делает".

"Я не ожидал такого комментария. Возможно, имело место недопонимание с его стороны. Если он еще раз посмотрит в календарь, то увидит, что перерыв составил не две недели, а два месяца".

"Да, ладно! Он знает, что это неправда. Ни у кого в Премьер-Лиге не бывает двух недель отдыха! Каждый знает это".

"Такого рода ситуации не возникают умышленно, поэтому я не ожидал этого с его стороны. Я думал, он не такой, но если он действительно сделал это, то ладно. Его право. Возможно, я ошибаюсь", — цитирует Гвардиолы The Independent.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2021 18:00

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  1. mancunia-planet 05.02.2021 18:31 # mancunia-planet
    Оба слабы в красноречии, это не их конёк

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  2. gunars 05.02.2021 18:31 # gunars
    Клопп становится невыносимым нытиком, правду Пеп сказал

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  3. superperez101 05.02.2021 18:14 # superperez101
    это всего лишь слова
    в данный момент сита сильнее всех в лиге

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  4. dilfay92 05.02.2021 18:10 # dilfay92
    Пробники маура

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  5. arhangel777 05.02.2021 18:07 # arhangel777
    Пеп топ, поджигает от души)))
    C’mon City!!!

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  6. mancityman 05.02.2021 18:06 # mancityman
    Нормально так КОРОЛЬ обоссал этого портового хуесоса!!!Пользователь получил предупреждение

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  7. thegodfather 05.02.2021 18:04 # thegodfather
    ути пути

    еще скажи, что бан с ман сити сняли по делу

    клоун

    сити ипаное ведро

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  8. alexander-arnold 05.02.2021 18:03 # alexander-arnold
    Лысый шарлатан во всей красе.

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