Гвардиола: "Я думал, Клопп не такой"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере упрекнул своего коллегу Юргена Клоппа, который заявил, что "горожане" получили преимущество относительно "Ливерпуля" благодаря вспышке коронавируса в своем клубе.
Около Boxing Day и Нового года, в самый напряженный период сезона, "Сити" волею обстоятельств получил неделю отдыха. "Горожане" даже были вынуждены закрыть свою тренировочную базу из-за того, что сразу несколько игроков и сотрудников клуба заразились COVID-19.
"У нас не было перерыва. У "Сити" был двухнедельный перерыв из-за COVID. Многим командам этот сезон дается тяжело", — сказал на пресс-конференции Клопп, чья команда в воскресенье играет против "горожан".
Тоже выступая перед прессой в пятницу, Гвардиола не мог пройти мимо этого замечания.
"Он ошибся, на самом деле мы отдыхали два или три месяца. Нет, четыре. Четыре месяца отдыха — поэтому прямо сейчас мы в своей лучшей форме".
"Юргену стоит заново взглянуть в календарь. У нас была вспышка COVID, мы не играли неделю, а на "Стэмфорд Бридж" отправились с 14 игроками. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и на самом деле мы отдыхали две, три или четыре недели".
"Завтра, когда я увижу Юргена, я переспрошу его: "Так сколько недель или дней мы отдыхали?"
"Я удивлен. Я думаю, он не такого рода тренер, как некоторые, кто постоянно это делает".
"Я не ожидал такого комментария. Возможно, имело место недопонимание с его стороны. Если он еще раз посмотрит в календарь, то увидит, что перерыв составил не две недели, а два месяца".
"Да, ладно! Он знает, что это неправда. Ни у кого в Премьер-Лиге не бывает двух недель отдыха! Каждый знает это".
"Такого рода ситуации не возникают умышленно, поэтому я не ожидал этого с его стороны. Я думал, он не такой, но если он действительно сделал это, то ладно. Его право. Возможно, я ошибаюсь", — цитирует Гвардиолы The Independent.
05.02.2021 18:00
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Последние комментарии:
Оба слабы в красноречии, это не их конёк
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Клопп становится невыносимым нытиком, правду Пеп сказал
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это всего лишь слова
в данный момент сита сильнее всех в лиге
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Пробники маура
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Пеп топ, поджигает от души)))
C’mon City!!!
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Нормально так КОРОЛЬ обоссал этого портового хуесоса!!!
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ути пути
еще скажи, что бан с ман сити сняли по делу
клоун
сити ипаное ведро
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Лысый шарлатан во всей красе.
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