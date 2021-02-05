Гвардиола: "Я думал, Клопп не такой"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере упрекнул своего коллегу Юргена Клоппа, который заявил, что "горожане" получили преимущество относительно "Ливерпуля" благодаря вспышке коронавируса в своем клубе.

Около Boxing Day и Нового года, в самый напряженный период сезона, "Сити" волею обстоятельств получил неделю отдыха. "Горожане" даже были вынуждены закрыть свою тренировочную базу из-за того, что сразу несколько игроков и сотрудников клуба заразились COVID-19.



"У нас не было перерыва. У "Сити" был двухнедельный перерыв из-за COVID. Многим командам этот сезон дается тяжело", — сказал на пресс-конференции Клопп, чья команда в воскресенье играет против "горожан".



Тоже выступая перед прессой в пятницу, Гвардиола не мог пройти мимо этого замечания.



"Он ошибся, на самом деле мы отдыхали два или три месяца. Нет, четыре. Четыре месяца отдыха — поэтому прямо сейчас мы в своей лучшей форме".



"Юргену стоит заново взглянуть в календарь. У нас была вспышка COVID, мы не играли неделю, а на "Стэмфорд Бридж" отправились с 14 игроками. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и на самом деле мы отдыхали две, три или четыре недели".



"Завтра, когда я увижу Юргена, я переспрошу его: "Так сколько недель или дней мы отдыхали?"



"Я удивлен. Я думаю, он не такого рода тренер, как некоторые, кто постоянно это делает".



"Я не ожидал такого комментария. Возможно, имело место недопонимание с его стороны. Если он еще раз посмотрит в календарь, то увидит, что перерыв составил не две недели, а два месяца".



"Да, ладно! Он знает, что это неправда. Ни у кого в Премьер-Лиге не бывает двух недель отдыха! Каждый знает это".



"Такого рода ситуации не возникают умышленно, поэтому я не ожидал этого с его стороны. Я думал, он не такой, но если он действительно сделал это, то ладно. Его право. Возможно, я ошибаюсь", — цитирует Гвардиолы The Independent.