Каррагер опасается, что "Ливерпуль" не попадет в топ-4

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" должны сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.

Проиграв два последних домашних матча, "Ливерпуль" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" уже на семь очков, причем у "горожан" есть матч в запасе.



По мнению Каррагера, о защите титула нужно забыть в такой ситуации. Джейми опасается, как бы "красные" не остались без путевки в Лигу Чемпионов.



"Энди Робертсон вышел и сказал, что "Ливерпуль" не участвует в чемпионской гонке, и я думаю, это правильная точка зрения в данный момент".



"Ливерпуль" должен стремиться занять одну из четырех первых позиций, не заглядывая дальше ближайшего матча, учитывая такой упадок формы".



"У них так много изменений в составе, что ты не можешь толком предугадать, как они сыграют очередной матч. Перед "Брайтоном" они в последнюю минуту лишились Алиссона, тогда как другие игроки еще не вернулись".



"Думаю, если бы вы предложили "Ливерпулю" сейчас место в топ-4 по итогам сезона, они бы согласились. Именно такая установка нужна "Ливерпулю". В данный момент их цель — попасть в топ-4", — цитирует Каррагер Daily Mail.