Каррагер опасается, что "Ливерпуль" не попадет в топ-4
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" должны сосредоточиться на попадании в топ-4 Премьер-Лиги.
Проиграв два последних домашних матча, "Ливерпуль" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" уже на семь очков, причем у "горожан" есть матч в запасе.
По мнению Каррагера, о защите титула нужно забыть в такой ситуации. Джейми опасается, как бы "красные" не остались без путевки в Лигу Чемпионов.
"Энди Робертсон вышел и сказал, что "Ливерпуль" не участвует в чемпионской гонке, и я думаю, это правильная точка зрения в данный момент".
"Ливерпуль" должен стремиться занять одну из четырех первых позиций, не заглядывая дальше ближайшего матча, учитывая такой упадок формы".
"У них так много изменений в составе, что ты не можешь толком предугадать, как они сыграют очередной матч. Перед "Брайтоном" они в последнюю минуту лишились Алиссона, тогда как другие игроки еще не вернулись".
"Думаю, если бы вы предложили "Ливерпулю" сейчас место в топ-4 по итогам сезона, они бы согласились. Именно такая установка нужна "Ливерпулю". В данный момент их цель — попасть в топ-4", — цитирует Каррагер Daily Mail.
05.02.2021 12:00
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Минус один защь , и картонные поплыли ) Скоро в лузерпуле будет распродажа так как вернутся на своё законное 9-11 место . Клоп двухсезонный )
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Да пошёл ты на хуй, легенда. Паникёрам рельсу к ногам и в реку.
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