Сразу шесть клубов Премьер-Лиги могут быть допущены в Лигу Чемпионов

УЕФА может допустить сразу шесть клубов Премьер-Лиги к участию в Лиге Чемпионов, начиная с 2024 года.

Как известно, УЕФА уже достаточно давно вынашивает идею по изменения формата своего элитного соревнования, и The Telegraph в эксклюзивном материале сообщает, что в четверг клубы Премьер-Лиге впервые ознакомились с конкретными предложениями.



Идея УЕФА заключается в том, чтобы перевести Лигу Чемпионов на так называемую "швейцарскую систему" — с 36 участниками и 10 матчами на групповом этапе вместо нынешних 32 участников и шести матчей. Система плей-офф при этом останется неизменной.



Предполагается, что в Лигу Чемпионов из Премьер-Лиги будет два пути — через попадание в топ-4, как это устроено сейчас, и благодаря "историческим достижениям".



Второй путь открывает дверь в Лигу Чемпионов команде, которая финиширует в Премьер-Лиге с пятого по седьмое место и имеет высокий клубный коэффициент УЕФА.



Всего таких дополнительных путевок может быть не более двух, а количество представителей Англии в еврокубках будет ограничено семью — если в Лигу Чемпионов попадут шесть команд, то в Лигу Европы отправится только одна.



Команды, которые финишируют ниже седьмого места, не смогут попасть в Лигу Чемпионов, независимо от своего исторического рейтинга.



Добавим, изменение формата Лиги Чемпионов можно считать реакцией УЕФА на слухи насчет инициативы топ-клубов создать Европейскую Суперлигу. Если УЕФА сохранит контроль над ситуацией, и предлагаемые идеи будут одобрены, клубам Премьер-Лиги, вероятно, придется отказаться от участия в Кубке Лиги.