Клопп: "Ливерпуль" был морально уставшим"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил домашнее поражение 0:1 от "Брайтона" "моральной усталостью" своей команды.

Не зная поражений на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги на протяжении почти четырех лет или 68 матчей, в минувший уикенд "Ливерпуль" сенсационно уступил "Бернли" (0:1).



"Красным" вроде бы удалось реабилитироваться с помощью выездных побед над "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом", но в среду вечером случилась еще одна сенсация — команда Клоппа были бита "Брайтоном" на своем поле.



На протяжении большей части матча "Ливерпуль" был как выжатый лимон, не устроив никакого финального штурма, однако Юрген считает, что дело не только в физическом истощении.



"На мой взгляд, наша команда выглядела уставшей, морально уставшей, и это так уже давно. Отсюда и отсутствие свежести в ногах".



"Это была тяжелая неделя, и сегодня мы были недостаточно свежи — недостаточно, чтобы взломать построения "Брайтона".



"У соперника был хороший план на игру, и они заслужили победу. Конечно, мы хотели сыграть лучше и убедительнее, чем это вышло".



"Я знаю, что парни могут сделать пас из точки A в точку B, но сегодня мяч не доходил до точки B в определенные моменты. Я не могу это толком объяснить, кроме как сказать, что это была тяжелая неделя и что мы дважды ездили в Лондон перед матчем здесь".



"Мы были недостаточно хороши в созидании. Соперник смог забить, а мы — нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.