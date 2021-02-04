Клопп: "Ливерпуль" был морально уставшим"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил домашнее поражение 0:1 от "Брайтона" "моральной усталостью" своей команды.
Не зная поражений на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги на протяжении почти четырех лет или 68 матчей, в минувший уикенд "Ливерпуль" сенсационно уступил "Бернли" (0:1).
"Красным" вроде бы удалось реабилитироваться с помощью выездных побед над "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом", но в среду вечером случилась еще одна сенсация — команда Клоппа были бита "Брайтоном" на своем поле.
На протяжении большей части матча "Ливерпуль" был как выжатый лимон, не устроив никакого финального штурма, однако Юрген считает, что дело не только в физическом истощении.
"На мой взгляд, наша команда выглядела уставшей, морально уставшей, и это так уже давно. Отсюда и отсутствие свежести в ногах".
"Это была тяжелая неделя, и сегодня мы были недостаточно свежи — недостаточно, чтобы взломать построения "Брайтона".
"У соперника был хороший план на игру, и они заслужили победу. Конечно, мы хотели сыграть лучше и убедительнее, чем это вышло".
"Я знаю, что парни могут сделать пас из точки A в точку B, но сегодня мяч не доходил до точки B в определенные моменты. Я не могу это толком объяснить, кроме как сказать, что это была тяжелая неделя и что мы дважды ездили в Лондон перед матчем здесь".
"Мы были недостаточно хороши в созидании. Соперник смог забить, а мы — нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.
04.02.2021 06:00
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Вы же дома козлы играли! Пока не мощные шакири будут передвигаться по полю на своих коротких ногах, чембпилены, ориги, бутем иметь то что имеем!
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все мы знали, что это клуб одного сезона
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КНЯЗЬ!!!
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