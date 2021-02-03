Мислинтат рекомендовал "Ливерпулю" Кабака
Экс-глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат признался, что рекомендовал главному тренеру "Ливерпуля" подписать защитника Озана Кабака.
Комментируя переход Кабака на правах аренды в заключительный день зимнего трансферного окна, Клопп признался, что получил хорошую характеристику на Озана от своего друга и бывшего наставника "Шальке-04" Дэвида Вагнера.
Однако Вагнер — не единственный, к кому Клопп обратился за советом, обдумывая приглашение 20-летнего турка.
"Я сказал Юргену, что он первоклассный парень. У него первоклассный настрой, первоклассный характер, первоклассная агрессия. Он игрок типа Ловрена. Он очень хорош в воздухе, а также в обороне и в чужой штрафной".
"Он показывал свой лучший футбол у нас (в "Штутгарте"). В "Шальке" ему не удалось показать, насколько он хорош. Ему все еще нужно многому научиться, но он обладает всеми навыками, чтобы достичь успеха у Клоппа", — сообщил Мислинтат The Athletic.
03.02.2021 07:00
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Он игрок типа Ловрена
Источник: http://fapl.ru/posts/83850/
Бляяяяяяааааааа
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игрок типа Ловрена, понятно в общем друга для Салаха взяли в аренду))
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