Мислинтат рекомендовал "Ливерпулю" Кабака

Озан Кабак Экс-глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат признался, что рекомендовал главному тренеру "Ливерпуля" подписать защитника Озана Кабака.

Комментируя переход Кабака на правах аренды в заключительный день зимнего трансферного окна, Клопп признался, что получил хорошую характеристику на Озана от своего друга и бывшего наставника "Шальке-04" Дэвида Вагнера.

Однако Вагнер — не единственный, к кому Клопп обратился за советом, обдумывая приглашение 20-летнего турка.

"Я сказал Юргену, что он первоклассный парень. У него первоклассный настрой, первоклассный характер, первоклассная агрессия. Он игрок типа Ловрена. Он очень хорош в воздухе, а также в обороне и в чужой штрафной".

"Он показывал свой лучший футбол у нас (в "Штутгарте"). В "Шальке" ему не удалось показать, насколько он хорош. Ему все еще нужно многому научиться, но он обладает всеми навыками, чтобы достичь успеха у Клоппа", — сообщил Мислинтат The Athletic.


Метки Кабак, Ливерпуль, Мислинтат

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 03.02.2021 07:31 # hammersmith
    Он игрок типа Ловрена

    Источник: http://fapl.ru/posts/83850/

    Бляяяяяяааааааа

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  2. scauzer11 03.02.2021 07:03 # scauzer11
    игрок типа Ловрена, понятно в общем друга для Салаха взяли в аренду))

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