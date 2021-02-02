22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Эдинсон Кавани Во вторник, 2 февраля, четырьмя поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:00 Онлайн-трансляция

Еще недавно казавшийся безнадежным "Шеффилд Юнайтед" внезапно вернулся к жизни и выиграл четыре из шести последних матчей с учетом всех соревнований. "Вест Бромвич" пропускает больше всех в Премьер-Лиге в этом сезоне — уже 50 голов, минимум на 14 больше любой другой команды. "Клинки" одержали только одну победу в шести последних встречах с "дроздами" при трех поражениях.

"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Бена Осборна, Энду Стивенса и Джека Робинсона.

"Вест Бромвич" устроит фитнес-тест для вингера Грейди Дианганги, который пропустил месяц с травмой задней поверхности бедра.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 21:00 Онлайн-трансляция

"Вулверхэмптон" без Рауля Хименеса чувствует себя совсем плохо, не выиграв ни одного из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, включая пять поражений. "Арсенал" не проигрывает в чемпионате уже семь поединков кряду, включая пять побед. "Канониры" одержали восемь побед в 10 последних выездах к "волкам" в рамках высшего дивизиона.

В лазарете "Вулверхэмптона" остаются Райан Аит-Нури, Хонни, Марсал и Хименес. Ромен Саисс под вопросом.

У "Арсенала" возобновили тренировки Букайо Сако и Пьер-Эмерик Обамеянг, но Киран Тирни вернуться не готов. Александр Лакасетт в порядке, несмотря на травму головы в предыдущем матче.

НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 23:15 Онлайн-трансляция

"Ньюкасл" внезапно восстал из пепла, победой 0:2 над "Эвертоном" прервав свою 11-матчевую безвыигрышную серию во всех соревнованиях. 19 из своих 26 очков "Кристал Пэлас набрал против команд из нижней половины таблицы, но сейчас не может выиграть уже четыре выездных поединка кряду. В каждой из четырех последних встреч "сорок" и "орлов" на "Сент-Джеймс Парк" забивался ровно один гол.

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс едва ли успеет залечить мышечную травму вовремя. Под вопросом и Райан Фрэйзер, но Пол Дамметт уже в порядке.

Среди подтвержденных потерь "Пэлас" значатся Джеймс Томкинс и Джеффри Шлюпп. Жан-Филипп Матета ожидает своего дебюта.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 23:15 Онлайн-трансляция

В течение прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилд Юнайтед", а затем робко сыграл без голов с "Арсеналом", в результате чего упустил лидерство в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" рискует потерпеть свое четвертое поражение подряд в чемпионате, чего не случалось с апреля 2018. "Красные дьяволы" ни разу не проиграли в девяти последних встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.

Полузащитник МЮ Скотт Мактоминей был вынужденно заменен против "Арсенала" из-за проблем с животом, но сейчас уже в порядке. Больная спина может заставить Виктора Линделефа уступить свое место в команде Эрику Байи.

"Саутгемптон" будет лишен Янника Вестергора, Кайла Уолкер-Питерса, Мохаммеда Салису, Тео Уолкотта, Ибраимы Диалло и Ориоля Ромеу.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. anabanana94 02.02.2021 12:39 # anabanana94
    Кто в Mobile Legend гамает?

    (ответить)

  2. januzaj00 02.02.2021 12:36 # januzaj00
    02.02.2021 09:13 #
    largo-winch

    Kabak > Maguier

    (ответить)

    02.02.2021 10:15 #
    beautiful-lie

    Ну Ларго, ты же знаешь что мешка зовут Maguire)) you know that shit))
    (ответить)

    02.02.2021 10:23 #
    largo-winch


    Oh thanks.
    I once used his family and since then I was using my phone's autosuggestion

    Источник: http://fapl.ru/posts/83830/?c=1


    этот долбоеб вместо surname написал family

    (ответить)

  3. geniusss 02.02.2021 12:32 # geniusss
    у кого какие скины бравл старс?

    (ответить)

  4. superperez101 02.02.2021 12:22 # superperez101
    святые должны наказать бесхарактерных манков

    (ответить)

  5. thegodfather 02.02.2021 12:17 # thegodfather
    что плохого в том, чтобы покупать сэты и кайфовать от внешнего вида героя?
    вот взять аркану на фантомку, на секасно жи ну...кайфарик. Дал 600 грывень и забыл. Зато кайфарик ловишь. У меня почти каждый герой приодет в доке....покупалось все постепенно, не одним платежом.

    Если это приносит удовольствие - то какая разница...не пойму. Кайфарик жи ну...
    или вот взять аркану на зевса...ну это же вышка с сэтиком в сочитании, просто громовержец, а не та залупа безсэтная ))))))


    сэтики это каамммон крассииииво!

    (ответить)

  6. el-ray 02.02.2021 12:13 # el-ray
    мимамимо топ же, а че его Клоп слил?

    (ответить)

  7. el-ray 02.02.2021 12:12 # el-ray
    Клопп рассказал, что его привлекло в Кабаке

    Источник: http://fapl.ru/

    Мог бы и не рассказывать про свою топовую ротацию в WC

    (ответить)

  8. sausage 02.02.2021 12:10 # sausage
    Про красного японца ни слова. С Ингсом должны разорвать чертей.

    (ответить)

  9. mcferson 02.02.2021 12:03 # mcferson
    Дубль от Минамины в ворота скюма

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: