22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 2 февраля, четырьмя поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:00 Онлайн-трансляция



Еще недавно казавшийся безнадежным "Шеффилд Юнайтед" внезапно вернулся к жизни и выиграл четыре из шести последних матчей с учетом всех соревнований. "Вест Бромвич" пропускает больше всех в Премьер-Лиге в этом сезоне — уже 50 голов, минимум на 14 больше любой другой команды. "Клинки" одержали только одну победу в шести последних встречах с "дроздами" при трех поражениях.



"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Бена Осборна, Энду Стивенса и Джека Робинсона.



"Вест Бромвич" устроит фитнес-тест для вингера Грейди Дианганги, который пропустил месяц с травмой задней поверхности бедра.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 21:00 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" без Рауля Хименеса чувствует себя совсем плохо, не выиграв ни одного из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, включая пять поражений. "Арсенал" не проигрывает в чемпионате уже семь поединков кряду, включая пять побед. "Канониры" одержали восемь побед в 10 последних выездах к "волкам" в рамках высшего дивизиона.



В лазарете "Вулверхэмптона" остаются Райан Аит-Нури, Хонни, Марсал и Хименес. Ромен Саисс под вопросом.



У "Арсенала" возобновили тренировки Букайо Сако и Пьер-Эмерик Обамеянг, но Киран Тирни вернуться не готов. Александр Лакасетт в порядке, несмотря на травму головы в предыдущем матче.



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 23:15 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" внезапно восстал из пепла, победой 0:2 над "Эвертоном" прервав свою 11-матчевую безвыигрышную серию во всех соревнованиях. 19 из своих 26 очков "Кристал Пэлас набрал против команд из нижней половины таблицы, но сейчас не может выиграть уже четыре выездных поединка кряду. В каждой из четырех последних встреч "сорок" и "орлов" на "Сент-Джеймс Парк" забивался ровно один гол.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс едва ли успеет залечить мышечную травму вовремя. Под вопросом и Райан Фрэйзер, но Пол Дамметт уже в порядке.



Среди подтвержденных потерь "Пэлас" значатся Джеймс Томкинс и Джеффри Шлюпп. Жан-Филипп Матета ожидает своего дебюта.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 23:15 Онлайн-трансляция



В течение прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилд Юнайтед", а затем робко сыграл без голов с "Арсеналом", в результате чего упустил лидерство в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" рискует потерпеть свое четвертое поражение подряд в чемпионате, чего не случалось с апреля 2018. "Красные дьяволы" ни разу не проиграли в девяти последних встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник МЮ Скотт Мактоминей был вынужденно заменен против "Арсенала" из-за проблем с животом, но сейчас уже в порядке. Больная спина может заставить Виктора Линделефа уступить свое место в команде Эрику Байи.



"Саутгемптон" будет лишен Янника Вестергора, Кайла Уолкер-Питерса, Мохаммеда Салису, Тео Уолкотта, Ибраимы Диалло и Ориоля Ромеу.