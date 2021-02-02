22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник, 2 февраля, четырьмя поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:00 Онлайн-трансляция
Еще недавно казавшийся безнадежным "Шеффилд Юнайтед" внезапно вернулся к жизни и выиграл четыре из шести последних матчей с учетом всех соревнований. "Вест Бромвич" пропускает больше всех в Премьер-Лиге в этом сезоне — уже 50 голов, минимум на 14 больше любой другой команды. "Клинки" одержали только одну победу в шести последних встречах с "дроздами" при трех поражениях.
"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Бена Осборна, Энду Стивенса и Джека Робинсона.
"Вест Бромвич" устроит фитнес-тест для вингера Грейди Дианганги, который пропустил месяц с травмой задней поверхности бедра.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 21:00 Онлайн-трансляция
"Вулверхэмптон" без Рауля Хименеса чувствует себя совсем плохо, не выиграв ни одного из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, включая пять поражений. "Арсенал" не проигрывает в чемпионате уже семь поединков кряду, включая пять побед. "Канониры" одержали восемь побед в 10 последних выездах к "волкам" в рамках высшего дивизиона.
В лазарете "Вулверхэмптона" остаются Райан Аит-Нури, Хонни, Марсал и Хименес. Ромен Саисс под вопросом.
У "Арсенала" возобновили тренировки Букайо Сако и Пьер-Эмерик Обамеянг, но Киран Тирни вернуться не готов. Александр Лакасетт в порядке, несмотря на травму головы в предыдущем матче.
НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 23:15 Онлайн-трансляция
"Ньюкасл" внезапно восстал из пепла, победой 0:2 над "Эвертоном" прервав свою 11-матчевую безвыигрышную серию во всех соревнованиях. 19 из своих 26 очков "Кристал Пэлас набрал против команд из нижней половины таблицы, но сейчас не может выиграть уже четыре выездных поединка кряду. В каждой из четырех последних встреч "сорок" и "орлов" на "Сент-Джеймс Парк" забивался ровно один гол.
Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс едва ли успеет залечить мышечную травму вовремя. Под вопросом и Райан Фрэйзер, но Пол Дамметт уже в порядке.
Среди подтвержденных потерь "Пэлас" значатся Джеймс Томкинс и Джеффри Шлюпп. Жан-Филипп Матета ожидает своего дебюта.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 23:15 Онлайн-трансляция
В течение прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилд Юнайтед", а затем робко сыграл без голов с "Арсеналом", в результате чего упустил лидерство в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" рискует потерпеть свое четвертое поражение подряд в чемпионате, чего не случалось с апреля 2018. "Красные дьяволы" ни разу не проиграли в девяти последних встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.
Полузащитник МЮ Скотт Мактоминей был вынужденно заменен против "Арсенала" из-за проблем с животом, но сейчас уже в порядке. Больная спина может заставить Виктора Линделефа уступить свое место в команде Эрику Байи.
"Саутгемптон" будет лишен Янника Вестергора, Кайла Уолкер-Питерса, Мохаммеда Салису, Тео Уолкотта, Ибраимы Диалло и Ориоля Ромеу.
02.02.2021 12:00
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Кто в Mobile Legend гамает?
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02.02.2021 09:13 #
largo-winch
Kabak > Maguier
(ответить)
02.02.2021 10:15 #
beautiful-lie
Ну Ларго, ты же знаешь что мешка зовут Maguire)) you know that shit))
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02.02.2021 10:23 #
largo-winch
Oh thanks.
I once used his family and since then I was using my phone's autosuggestion
Источник: http://fapl.ru/posts/83830/?c=1
этот долбоеб вместо surname написал family
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у кого какие скины бравл старс?
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святые должны наказать бесхарактерных манков
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что плохого в том, чтобы покупать сэты и кайфовать от внешнего вида героя?
вот взять аркану на фантомку, на секасно жи ну...кайфарик. Дал 600 грывень и забыл. Зато кайфарик ловишь. У меня почти каждый герой приодет в доке....покупалось все постепенно, не одним платежом.
Если это приносит удовольствие - то какая разница...не пойму. Кайфарик жи ну...
или вот взять аркану на зевса...ну это же вышка с сэтиком в сочитании, просто громовержец, а не та залупа безсэтная ))))))
сэтики это каамммон крассииииво!
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мимамимо топ же, а че его Клоп слил?
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Клопп рассказал, что его привлекло в Кабаке
Источник: http://fapl.ru/
Мог бы и не рассказывать про свою топовую ротацию в WC
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Про красного японца ни слова. С Ингсом должны разорвать чертей.
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Дубль от Минамины в ворота скюма
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