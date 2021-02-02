Артета не исключает, что "Арсенал" еще поборется за попадание в топ-4

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил не вычеркивать свою команду из числа претендентов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Не так давно "канониры" заигрывали с зоной вылета, однако сейчас они не знают поражений семь матчей Премьер-Лиги кряду, а в случае победы над "Вулверхэмптоном" во вторник вечером даже могут подняться на шестое место.



По мнению Артеты, этот сезон настолько непредсказуем, что было бы ошибкой ставить крест на шансах "Арсенала" завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



"Думаю, было бы слишком рано вычеркивать нас, потому что предстоит разыграть еще много очков. Все зависит только от тебя, поэтому давайте сосредоточимся на том, что мы можем, что мы можем делать лучше и лучше, чтобы в концовке сезона иметь больше шансов сражаться за попадание в еврокубки".



"Есть вещи, которые не совсем подконтрольны нам в данный момент, но многие другие зависят от нас, и вот их мы должны делать как можно лучше".



"Ты каждый уикенд говоришь: "Вау, я очень удивлен". И в большинстве случаев это происходит не раз и не два, а чаще. Это говорит о том, насколько сложен этот сезон для каждого и как быстро все может измениться".



"Взгляните, к примеру, на "Манчестер Сити". Взгляните, где они были два с половиной месяца назад и где они прямо сейчас. Вы не поверите, но такова реальность этой лиги".



"Думаю, нам важно уделить внимание количеству ошибок, которые мы совершаем в определяющие моменты матчей и которые приводят к поражениям в этих матчах".



"Мы станем гораздо сильнее, когда избавимся от этих ошибок. Думаю, уверенность в себе — это важный фактор. Когда ты проигрываешь матчи, сложно объяснить, почему игроки склонны к плохим решениям или почему они они не слишком верят, что могут выиграть каждый матч".



"Но когда ты в хорошей форме и выдаешь серию хороших результатов, все совершенно наоборот, и как раз такая ситуация сейчас у нас", — цитирует Артету Evening Standard.