Невилл: "У МЮ нет чемпионского характера"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл, заявил, что "Манчестер Юнайтед" все еще находится позади "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в плане чемпионского характера.
Прежде Невилл уже неоднократно высказывался насчет изъянов в составе "красных дьяволов". На сей раз Гари коснулся психологической стороны.
По мнению Невилла, игроки "Юнайтед" просто не чувствуют себя победителям, и это логично, ведь у них нет опыта совместных побед.
"В недавних матчах против "Ливерпуля" и "Арсенала" у них были все шансы на победу, так почему бы не поверить в себя чуть больше?"
"У них этого нет. У них нет характера победителя, как это свойственно команде-чемпиону. Это сложно, если учесть, что восемь недель назад они проиграли "РБ Лейпциг" и вылетели из Лиги Чемпионов, а будущее их главного тренера оказалось под угрозой. Такого не бывает, чтобы спустя восемь недель они играли с настроем команды-чемпиона".
"В этом они уступают "Ливерпулю", все эти игроки которого выигрывали трофеи. Они уступают и "Манчестер Сити". У них этого опыта, чтобы встать с ними в один ряд", — сообщил Невилл в своем подкасте.
02.02.2021 11:00
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при чем тут характер, рофл))))
у мю нету тренера)
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