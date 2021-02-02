Невилл: "У МЮ нет чемпионского характера"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл, заявил, что "Манчестер Юнайтед" все еще находится позади "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в плане чемпионского характера.

Прежде Невилл уже неоднократно высказывался насчет изъянов в составе "красных дьяволов". На сей раз Гари коснулся психологической стороны.



По мнению Невилла, игроки "Юнайтед" просто не чувствуют себя победителям, и это логично, ведь у них нет опыта совместных побед.



"В недавних матчах против "Ливерпуля" и "Арсенала" у них были все шансы на победу, так почему бы не поверить в себя чуть больше?"



"У них этого нет. У них нет характера победителя, как это свойственно команде-чемпиону. Это сложно, если учесть, что восемь недель назад они проиграли "РБ Лейпциг" и вылетели из Лиги Чемпионов, а будущее их главного тренера оказалось под угрозой. Такого не бывает, чтобы спустя восемь недель они играли с настроем команды-чемпиона".



"В этом они уступают "Ливерпулю", все эти игроки которого выигрывали трофеи. Они уступают и "Манчестер Сити". У них этого опыта, чтобы встать с ними в один ряд", — сообщил Невилл в своем подкасте.