Тухелю общан новый контракт при достижении целей

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель получит новый контракт, если достигнет поставленных целей в течение своего 18-месячного соглашения.

Одним из первых вопросов английской прессы к Тухелю был вопрос насчет того, не смущает ли Томаса относительно короткий срок подписанного с ним контракта.

Немецкий специалист признался, что сперва действительно смутился, но затем осознал, что "Челси" в любом случае его уволит, если он не будет добиваться результата.

Потратив 110 миллионов фунтов на компенсации своим предыдущим наставникам в эру Романа Абрамовича, на сей раз "синие" поступили умнее. Как сообщает Daily Mail, продление сотрудничества с Тухелем зависит от выполнения им турнирных задачи.

Если Тухель обеспечит "Челси" путевку в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона и следующего, то заработает новую сделку. Гарантии насчет этого убедили Томаса отбросить сомнения и согласиться на 18-месячный контракт.


Метки контракты, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 02.02.2021 09:12 # largo-winch
    7 Days at club and still no trophies.

    #TuchelOut

    (ответить)

  2. danny949494 02.02.2021 09:08 # danny949494
    В след сезоне чемпионство минимум.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: