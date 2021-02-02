Тухелю общан новый контракт при достижении целей

Главный тренер "Челси" Томас Тухель получит новый контракт, если достигнет поставленных целей в течение своего 18-месячного соглашения.

Одним из первых вопросов английской прессы к Тухелю был вопрос насчет того, не смущает ли Томаса относительно короткий срок подписанного с ним контракта.



Немецкий специалист признался, что сперва действительно смутился, но затем осознал, что "Челси" в любом случае его уволит, если он не будет добиваться результата.



Потратив 110 миллионов фунтов на компенсации своим предыдущим наставникам в эру Романа Абрамовича, на сей раз "синие" поступили умнее. Как сообщает Daily Mail, продление сотрудничества с Тухелем зависит от выполнения им турнирных задачи.



Если Тухель обеспечит "Челси" путевку в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона и следующего, то заработает новую сделку. Гарантии насчет этого убедили Томаса отбросить сомнения и согласиться на 18-месячный контракт.