Тухелю общан новый контракт при достижении целей
Главный тренер "Челси" Томас Тухель получит новый контракт, если достигнет поставленных целей в течение своего 18-месячного соглашения.
Одним из первых вопросов английской прессы к Тухелю был вопрос насчет того, не смущает ли Томаса относительно короткий срок подписанного с ним контракта.
Немецкий специалист признался, что сперва действительно смутился, но затем осознал, что "Челси" в любом случае его уволит, если он не будет добиваться результата.
Потратив 110 миллионов фунтов на компенсации своим предыдущим наставникам в эру Романа Абрамовича, на сей раз "синие" поступили умнее. Как сообщает Daily Mail, продление сотрудничества с Тухелем зависит от выполнения им турнирных задачи.
Если Тухель обеспечит "Челси" путевку в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона и следующего, то заработает новую сделку. Гарантии насчет этого убедили Томаса отбросить сомнения и согласиться на 18-месячный контракт.
02.02.2021 09:00
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7 Days at club and still no trophies.
#TuchelOut
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В след сезоне чемпионство минимум.
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