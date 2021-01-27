Игало попрощался с "Юнайтед"

Нападающий Одион Игало подтвердил свой уход из "Манчестер Юнайтед".

Упустив Эрлинга Холанда год назад, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получил в качестве усиления игры в нападении на вторую половину прошлого сезона нигерийца Игало.



Один хорошо себя проявил, заставив "красных дьяволов" продлить его краткосрочную аренду до января 2021. Сейчас срок соглашения с "Шанхай Шеньхуа" почти истек, и экс-игрок "Уотфорда" уже прощается с клубом своей мечты.



"Так сложно созерцать, как твоя мечта подходит к концу. Но я благодарю Бога за то, что он помог исполнить мечту всей моей жизни и примерить футболку "Манчестер Юнайтед" в качестве игрока. Для меня было огромной честью представлять этот клуб, я всегда буду это помнить и всегда буду благодарен".



"Я хочу сказать спасибо тренеру, который поверил в меня и доверял мне, когда многие сомневались во мне. А также хочу сказать спасибо своим удивительным партнерам по команде — я буду скучать по вам, парни, с вами всегда было весело, мне всегда нравилось тренироваться с вами и проводить вместе время. И я молюсь, чтобы мы выиграли лигу и Кубок Англии в этом году".



"Что касается лучших фанатов в мире (фанатов "Манчестер Юнайтед"), то скажу, что мы скучали по вам, но мы слышим ваши подбадривающие голоса с расстояния. Нам не терпится снова увидеть вас на трибунах".



"Я остаюсь и навсегда останусь фанатом "Манчестер Юнайтед". Однажды "красный" — "красный" навсегда. Спасибо тебе, "Манчестер Юнайтед", и благослови тебя Бог", — сообщил Игало в инстаграме.



Добавим, за год в "Юнайтед" Одион сыграл 23 матча и забил пять голов, все пять — в прошлом сезоне.