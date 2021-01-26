"Челси" больше не интересуется Райсом

Деклан Райс и Фрэнк Лэмпард "Челси" собирается завершить свой интерес к полузащитнику Деклану Райсу с увольнением Фрэнка Лэмпарда.

Как известно, Лэмпард был заинтересован в приглашении Райса на "Стэмфорд Бридж" еще в летнее трансферное окно, но "Челси", и так потратив 220 миллионов фунтов на семерых новичков, не смог найти еще 80 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценил своего лучшего игрока.

Ожидалось, что в январе или по окончании этого сезона Лэмпард вернется за Райсом, который был отчислен из академии "Челси" в возрасте 14 лет. Однако накануне все изменилось — Фрэнк был уволен с должности главного тренера "синих".

Лэмпард действительно был большим фанатом Райса, но боссы со "Стэмфорд Бридж" не очень-то разделяли это мнение и теперь, когда Фрэнк ушел, не будут пытаться купить 22-летнего англичанина, сообщает The Guardian.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. ataman 26.01.2021 21:24 # ataman
    Согласен
    Не понимаю что в нем такого на 80 лямов фунтов??

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  2. chelsiukpro 26.01.2021 21:23 # chelsiukpro
    Нах... не нужен изначально! Были здесь фанаты которые молились на него... есть юные из академии не хуже а может и по лучше чем Райс! Например Гилмор подростающии ТОПАРИК! И так в арендах шляется не мало неплохих игроков!

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  3. kojan 26.01.2021 21:07 # kojan
    "Челси", и так потратив 220 миллионов фунтов на семерых новичков,


    Источник: http://fapl.ru/posts/83689/
    в среднем чуть более 30-ти за игрока, не так и много...

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  4. keane16 26.01.2021 20:54 # keane16
    Сука(

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  5. gunars 26.01.2021 20:36 # gunars
    ахахаха все, абсолютно все ссут на гпенсов))

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  6. asnural 26.01.2021 20:14 # asnural
    Вестхям довыебывались

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  7. jirrort 26.01.2021 20:01 # jirrort
    Не нужен был этот днарь,тем более за 100 лямов,пусть мю его заберает ,я разрешаю (:

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