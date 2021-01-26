"Челси" больше не интересуется Райсом

"Челси" собирается завершить свой интерес к полузащитнику Деклану Райсу с увольнением Фрэнка Лэмпарда.

Как известно, Лэмпард был заинтересован в приглашении Райса на "Стэмфорд Бридж" еще в летнее трансферное окно, но "Челси", и так потратив 220 миллионов фунтов на семерых новичков, не смог найти еще 80 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценил своего лучшего игрока.



Ожидалось, что в январе или по окончании этого сезона Лэмпард вернется за Райсом, который был отчислен из академии "Челси" в возрасте 14 лет. Однако накануне все изменилось — Фрэнк был уволен с должности главного тренера "синих".



Лэмпард действительно был большим фанатом Райса, но боссы со "Стэмфорд Бридж" не очень-то разделяли это мнение и теперь, когда Фрэнк ушел, не будут пытаться купить 22-летнего англичанина, сообщает The Guardian.