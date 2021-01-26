"Челси" больше не интересуется Райсом
"Челси" собирается завершить свой интерес к полузащитнику Деклану Райсу с увольнением Фрэнка Лэмпарда.
Как известно, Лэмпард был заинтересован в приглашении Райса на "Стэмфорд Бридж" еще в летнее трансферное окно, но "Челси", и так потратив 220 миллионов фунтов на семерых новичков, не смог найти еще 80 млн. фунтов, в которые "Вест Хэм" оценил своего лучшего игрока.
Ожидалось, что в январе или по окончании этого сезона Лэмпард вернется за Райсом, который был отчислен из академии "Челси" в возрасте 14 лет. Однако накануне все изменилось — Фрэнк был уволен с должности главного тренера "синих".
Лэмпард действительно был большим фанатом Райса, но боссы со "Стэмфорд Бридж" не очень-то разделяли это мнение и теперь, когда Фрэнк ушел, не будут пытаться купить 22-летнего англичанина, сообщает The Guardian.
26.01.2021 20:00
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Последние комментарии:
Согласен
Не понимаю что в нем такого на 80 лямов фунтов??
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Нах... не нужен изначально! Были здесь фанаты которые молились на него... есть юные из академии не хуже а может и по лучше чем Райс! Например Гилмор подростающии ТОПАРИК! И так в арендах шляется не мало неплохих игроков!
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"Челси", и так потратив 220 миллионов фунтов на семерых новичков,
Источник: http://fapl.ru/posts/83689/
в среднем чуть более 30-ти за игрока, не так и много...
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Сука(
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ахахаха все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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Вестхям довыебывались
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Не нужен был этот днарь,тем более за 100 лямов,пусть мю его заберает ,я разрешаю (:
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