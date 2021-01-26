Светская хроника за вторник
"Челси" обратился насчет покупки Дайо Упамекано. "Манчестер Сити" усилится Лионелем Месси и Эрлингом Холандом. Даниэль Аггер арестован полицией в Москве. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Челси" обратился к "РБ Лейпциг" насчет покупки защитника Дайо Упамекано. (Kicker)
Деклан Райс, Идрисса Гейе и Марко Верратти — три наиболее вероятных приобретения для Томаса Тухеля в "Челси" по версии букмекеров. (Betfair)
"Манчестер Сити" может подписать и Лионеля Месси, и Эрлинга Холанда грядущим летом. (The Sun)
"Манчестер Юнайтед" пытается опередить "Сити", "Барселону" и "Ювентус" в борьбе за 18-летнего нападающего "Палмейраса" Габриэля Верона. (Sport)
Четыре клуба Премьер-Лиги хотят полузащитника "Юнайтед" Джесси Лингарда. (Daily Star)
"Тоттенхэм" отклонил уже три предложения ПСЖ по полузащитнику Деле Алли. (The Athletic)
ПСЖ готов предложить полузащитника Юлиана Дракслера "Арсеналу" в обмен на Маттео Гендузи. (L'Equipe)
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может вернуться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". (Gazzetta dello Sport)
Нападающий "РБ Лейпциг" Хван Хи Чхан может перейти в "Вест Хэм". (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" сражается с "Бенфикой" и "Монако" за вингера "Лестера" Демарая Грея, который доступен для трансфера в январе примерно за 2 миллиона фунтов. (The Guardian)
"Удинезе" хочет арендовать нападающего "Вулверхэмптона" Патрика Кутроне. (Express and Star)
Другое
Владелец "Челси" Роман Абрамович поставил перед Томасом Тухелем задачу вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги уже в этом сезоне. (The Sun)
Рафаэль Бенитес хочет вернуться в Премьер-Лигу и надеется получить работу в большом клубе. (The Independent)
Клубы Премьер-Лиги отчитались о всего восьми случаях заражения коронавирусом на прошлой неделе. (Daily Mail)
Баннер в честь Лэмпарда останется на "Стэмфорд Бридж", несмотря на увольнение Фрэнка из "Челси". (Daily Mirror)
После увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер выложил в инстаграме свою фотографию, на которой он радуется. (Daily Mail)
Полный тезка экс-защитника "Ливерпуля" Даниэля Аггера был задержан на митинге в Москве в поддержку Алексея Навального. (Мосгорсуд)
26.01.2021 12:00
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Тухель дуракинедурак?
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