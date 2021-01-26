"Челси" надеется, что Тухель займет место у бровки уже в среду

"Челси" планирует назначить Томаса Тухеля своим новым главным тренером до матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в среду.

Накануне клуб со "Стэмфорд Бридж" объявил о расставании с Фрэнком Лэмпардом, который отработал половину своего трехлетнего контракта и пал жертвой неудачных результатов в последние недели.



С приходом на место Лэмпарда связывали таких специалистов, как Массимилиано Аллегри, Ральф Рангник, Юлиан Нагельсманн и Ральф Хазенхюттль, однако Sky Sports утверждает, что "синие" уже сделали свой выбор в пользу Тухеля, когда решили уволить Фрэнка.



Тухель находится без клуба с декабря, когда с ним попрощался ПСЖ. Тем не менее, несмотря на статус временно безработного, Томасу не нужно будет садиться на стандартный карантин по прибытии в Англию.



Для этого перед вылетом из родной Германии Тухелю нужно сдать тест на коронавирус с отрицательным результатом. Тогда Томас сможет сразу приступить к работе, а укороченный до пяти дней карантин будет отбывать в то время, когда не проводит матчи или тренировки.



В случае возникновения каких-либо задержек, подчеркивает The Telegraph, управление командой в домашнем матче против "волков" на себя примут Джо Эдвардс и Энтони Бэрри, помощники уволенного Лэмпарда, а также технический советник "Челси" Петр Чех.



На "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что Тухель поможет своим соотечественникам Каю Хаверцу и Тимо Вернеру, которых клуб купил за огромные деньги в предыдущее трансферное окно.



Для Антонио Рюдигера, Жоржиньо и Нголо Канте приход Тухеля тоже может стать хорошей новостью — всех троих Томас пытался купить в ПСЖ. Кроме того, немец известен как тренер, который доверяет молодежи, поэтому Мейсону Маунту и компании переживать не стоит.