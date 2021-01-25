Гвардиола уверен, что Гарсия покинет "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что ожидает ухода из клуба защитника Эрика Гарсии.

Гвардиола еще прошлым летом объявил, что его соотечественник отказался продлевать свой контракт, истекающий в июне 2021, и видит свое будущее где-то еще.



Хосеп явно намекал на возвращение Гарсии в "Барселону", которая в заключительный день летнего трансферного окна предложила за Эрика 15.4 млн. фунтов плюс бонусы, но получила отказ.



С тех пор ситуация не изменилось, и вопрос лишь в том, вернется "Барселона" в этом месяце или подпишет 20-летнего испанца свободным агентом в конце сезона.



"Да, я практически уверен, что он уйдет. Случится ли это в текущее окно или летом, зависит от клубов", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.