Гвардиола надеется "соблазнить" Гарсию

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что все еще надеется убедить защитника Эрика Гарсию отбросить мысли об уходе из клуба.

После возобновления прошлого сезона в июне Гарсия практически превратился в основного игрока "Сити", однако в начале августа Гвардиола внезапно объявил, что Эрик отказался от продления своего контракта и хочет уйти в другой клуб.



Вполне очевидно, что Гарсия рвется в родную "Барселону", которая пыталась его купить в минувшее трансферное окно, а теперь надеется заполучить Эрика или в январе, или в конце сезона, когда 19-летний испанец может стать свободным агентом.



Несмотря на такую ситуацию, Гвардиола продолжает доверять Гарсии, накануне выпустив соотечественника на матч Лиги Чемпионов против "Порту". После победы 3:1 Хосеп выразил надежду, что защитник еще одумается.



"Я знаю, что он хотел уйти, но пока что он остается, а нам, возможно, удастся соблазнить его в этом году и продлить его контракт с нами".



"Он тот парень, на которого можно положиться в столь многих вещах, и мы так довольны им", — цитирует Гвардиолу Goal.