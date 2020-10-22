Гвардиола надеется "соблазнить" Гарсию

Эрик Гарсия Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что все еще надеется убедить защитника Эрика Гарсию отбросить мысли об уходе из клуба.

После возобновления прошлого сезона в июне Гарсия практически превратился в основного игрока "Сити", однако в начале августа Гвардиола внезапно объявил, что Эрик отказался от продления своего контракта и хочет уйти в другой клуб.

Вполне очевидно, что Гарсия рвется в родную "Барселону", которая пыталась его купить в минувшее трансферное окно, а теперь надеется заполучить Эрика или в январе, или в конце сезона, когда 19-летний испанец может стать свободным агентом.

Несмотря на такую ситуацию, Гвардиола продолжает доверять Гарсии, накануне выпустив соотечественника на матч Лиги Чемпионов против "Порту". После победы 3:1 Хосеп выразил надежду, что защитник еще одумается.

"Я знаю, что он хотел уйти, но пока что он остается, а нам, возможно, удастся соблазнить его в этом году и продлить его контракт с нами".

"Он тот парень, на которого можно положиться в столь многих вещах, и мы так довольны им", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гарсия, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 22.10.2020 15:56 # liverpo0ol
    Чем раньше поймешь тем лучше, молодец парень. В этом клубе максимум золотой страпон светит не более

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  2. portsmouth08 22.10.2020 15:40 # portsmouth08
    Не даром у сити голубая форма...

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