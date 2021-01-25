Клопп: "Сделали много шагов в правильном направлении"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что его команда находится на правильном пути, чтобы прервать свою неудачную серию.

В последний месяц "Ливерпуль" демонстрирует удручающие игру и результаты, не зная побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду.



В воскресенье "красные" добавили к этому вылет из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2.



"Ливерпуль" в пяти раз в шести последних сезонах не сумел преодолеть 4-й раунд Кубка Англии, также став первым с сезона 2014/15 действующим чемпионом Премьер-Лиги, вылетевшим из турнира так рано, однако Клопп чувствует, что ситуация начинает меняться.



"Это не то, что мы хотели, поэтому мы разочарованы. Мы не были абсолютно великолепны, но мы сделали много шагов в правильном направлении".



"Вы могли видеть, что парни очень хотели прервать неудачную полосу и забить голы, и это хорошо. Мы забили дважды, и это тоже хорошо. Однако соперник забил трижды, и поэтому дальше прошли они".



"Однако мы можем извлечь позитив из этого матча. Я увидел много шагов в правильном направлении, и это хорошо".



"Это была хорошая подготовка к "Тоттенхэму". Теперь мы четко знаем, над чем нам надо поработать. Если ты находишься в ситуации, которая тебе не нравится, ты хочешь изменить ее".



"Мы хотим изменить свою ситуацию, и для этого нам нужно сделать шаги. Сегодня мы их сделали — не все, но часть, и пока что это нормально", — цитирует Клоппа Sky Sports.