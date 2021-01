Светская хроника за пятницу

Цена за Деклана Райса будет понижена. Мартин Эдегор очень близок к переходу в "Арсенал". Эдди Хау может возглавить "Селтик". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" обозначили свой интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано, но сделка будет возможна только летом. (Goal)



"Бавария" публично озвучила свою заинтересованность в Упамекано. (Daily Mail)



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли попросил президента клуба Даниэля Леви не блокировать его переход в ПСЖ. (90min)



Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор очень близок к переходу в "Арсенал" на правах аренды. (Sport)



"Арсенал" находится в поисках левого защитника для конкуренции с Кираном Тирни. (Daily Express)



Из-за пандемии коронавируса "Вест Хэм" может понизить цену за полузащитника Деклана Райса до 50 миллионов фунтов. (90min)



"Вест Хэм" готовится предложить 16 млн. фунтов за нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (The Sun)



"Бернли" и Вест Бромвич" тоже хотят Кинга. (Sky Sports)



"Лестер" хочет арендовать Кристиана Эриксена у "Интера", но не готов взять на себя зарплату датского полузащитника в 300 тыс. фунтов в неделю. (The Telegraph)



Полузащитник "Кристал Пэлас" Джеймс Маккарти стал целью для "Селтика". (Daily Mail)



Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сегодня прилетает в Англию, чтобы завершить свой переход в "Брайтон" за 4.5 млн. фунтов. (Sky Sports)



Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш назвал предложение "Астон Виллы" о покупке полузащитника Моргана Сансона "жалким". (Daily Mail)



"Эвертон" готов расстаться с полузащитником Бернардом за 9 млн. фунтов. (The Telegraph)



Другое



Бывший главный тренер "Борнмута" Эдди Хау может получить работу в "Селтике". (The Sun)



Бывший наставник "Лестера", "Суонси" и КПР Паулу Соуза возглавил сборную Польши. (Daily Mail)



Экс-рулевой "Челси" Маурицио Сарри поспорит с Массимилиано Аллегри за право сменить Паулу Фонсеку во главе "Ромы". (Daily Mail)



Бруну Фернандеш — фаворит букмекеров на звание Игрока Года по версии PFA. (The Sun)



Голкипер "Стоука" Джозеф Бурсик рассказал, что его назвали в честь деда Иосифа, который стал легендой на родине в Чехословакии, сражаясь вместе с русской армией против фашистов, а затем угодив в советскую тюрьму. (The Sun)