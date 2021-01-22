Сульшер: "Каждый может поучиться у Кавани"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ол Гуннар Сульшер заявил, что другие его нападающие могут поучиться у Эдинсона Кавани игре на позиции центрального форварда.
Во среду вечером Кавани помог "Юнайтед" одержать победу 1:2 над "Фулхэмом". Именно с гола Эдинсона начался камбэк "красных дьяволов".
Не только своим голом, но и игрой в целом Кавани заслужил похвалу Сульшера, который считает 33-летнего уругвайца эталоном на своей позиции.
"Он центральный нападающий, которого ты хочешь видеть в чужой штрафной. Он двигается невероятным образом, и каждый может поучиться этому у него".
"Я почти что испытываю разочарование, когда он уходит на фланг, чтобы выполнить прострел, потому что ты хочешь, чтобы он играл в штрафной площади. Иногда я вынужден просить его меньше бегать, но даже во втором тайме у него был хороший момент, когда Ареоля отразил его удар головой".
"Он несколько раз врывался в штрафную, и его движения отточены, поэтому он центральный нападающий того самого типа, как мы и искали. Он хорошо дополняет Маркуса, Мейсона и Антони", — цитирует Сульшера Sky Sports.
22.01.2021 07:00
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