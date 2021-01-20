Сульшер ищет новичков только на долгосрочную перспективу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что будет покупать игроков, только если те соответствуют долгосрочной стратегии клуба.
Укрепив свой состав Донни Ван де Беком, Алексом Теллесом и Эдинсоном Кавани в летнее трансферное окно, в этом месяце "Юнайтед" больше сосредоточен на избавлении от балласта.
В недавнем прошлом "красные дьяволы" также потратились на Факундо Пельистри и Амада Диалло, и все это является частью заранее продуманного плана. Какие-либо поспешные покупки Сульшер исключает.
"Всегда очень важно, какую информацию ты выносишь из личного разговора с игроками или из изучения их характеров".
"Конечно, мы понимаем, что мы хотим добавить "Манчестер Юнайтед". Когда мы разговариваем с игроками, то обязательно спрашиваем их, хотят ли они вернуть славные для клуба времена".
"Мы здесь не ищем временных решений — мы отбираем игроков на долгосрочные роли. Даже если мы говорим об Эдинсоне Кавани, которому 33, он все равно является частью долгосрочного плана, учитывая то, кто он такой и что дает клубу и игрокам", — цитирует Сульшера Sky Sports.
20.01.2021 15:00
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая защита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2пз, хочешь - в 3, желание есть - играй с 5цз. Абсолютно любые сочетания без потери качества. Есть пара Мага - Айсмен — для контратакующей игры с низкой защитой, есть пара Мага - Байи, соответственно для резких игр, где МЮ доминирует.
У МЮ абсолютно лучший тренер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Клоппы, Чехи, Гвардиолы ему и в подметки не годятся в плане стратегического развития клуба и тактики в очных матчах.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-2е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, представители местной фауны всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся друг с другом по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не "сами-знаете-что", как вы это делаете сейчас. (c)
Источник: http://fapl.ru/posts/53398/
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