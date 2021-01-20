Сульшер ищет новичков только на долгосрочную перспективу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что будет покупать игроков, только если те соответствуют долгосрочной стратегии клуба.

Укрепив свой состав Донни Ван де Беком, Алексом Теллесом и Эдинсоном Кавани в летнее трансферное окно, в этом месяце "Юнайтед" больше сосредоточен на избавлении от балласта.



В недавнем прошлом "красные дьяволы" также потратились на Факундо Пельистри и Амада Диалло, и все это является частью заранее продуманного плана. Какие-либо поспешные покупки Сульшер исключает.



"Всегда очень важно, какую информацию ты выносишь из личного разговора с игроками или из изучения их характеров".



"Конечно, мы понимаем, что мы хотим добавить "Манчестер Юнайтед". Когда мы разговариваем с игроками, то обязательно спрашиваем их, хотят ли они вернуть славные для клуба времена".



"Мы здесь не ищем временных решений — мы отбираем игроков на долгосрочные роли. Даже если мы говорим об Эдинсоне Кавани, которому 33, он все равно является частью долгосрочного плана, учитывая то, кто он такой и что дает клубу и игрокам", — цитирует Сульшера Sky Sports.