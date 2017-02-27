Ибрагимович: "Все, как я и предсказывал"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что успехи в его дебютном английском сезоне являются для него "предсказуемыми".

Оформив дубль в ворота "Саутгемптона" на "Уэмбли" (3:2), Ибрагимович не только принес своей команде Кубок Лиги, но и довел количество своих голов в этом сезоне до 26 с учетом всех соревнований — ни один из нападающих, выступающих в Премьер-Лиге, не может похвастать подобным.



Однако самого Златана это не удивляет. 35-летний швед заранее знал, что будет успешен в клубе с "Олд Траффорд".



"Нет, нет, меня это не удивляет. Это то, что я предсказывал. Все складывается так, как я и задумывал. Единственное, другие люди не могли этого видеть. Я пришел сюда, чтобы сделать задуманное. Многие не верили, что я смогу это, но я продолжаю делать то, что делаю каждый год".



"Это то, за чем я и пришел сюда — я пришел сюда побеждать, и я побеждаю. Я должен продолжать в том же духе, потому что, чем больше я выигрываю, тем большее удовлетворение получаю".



"Становясь старше, ты больше ценишь победы. Все, что ты делаешь, ты делаешь ради побед и завоевания трофеев. Это мой 32-й трофей. Где бы я ни был, я всегда побеждаю", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.