Ибрагимович: "Все, как я и предсказывал"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что успехи в его дебютном английском сезоне являются для него "предсказуемыми".
Оформив дубль в ворота "Саутгемптона" на "Уэмбли" (3:2), Ибрагимович не только принес своей команде Кубок Лиги, но и довел количество своих голов в этом сезоне до 26 с учетом всех соревнований — ни один из нападающих, выступающих в Премьер-Лиге, не может похвастать подобным.
Однако самого Златана это не удивляет. 35-летний швед заранее знал, что будет успешен в клубе с "Олд Траффорд".
"Нет, нет, меня это не удивляет. Это то, что я предсказывал. Все складывается так, как я и задумывал. Единственное, другие люди не могли этого видеть. Я пришел сюда, чтобы сделать задуманное. Многие не верили, что я смогу это, но я продолжаю делать то, что делаю каждый год".
"Это то, за чем я и пришел сюда — я пришел сюда побеждать, и я побеждаю. Я должен продолжать в том же духе, потому что, чем больше я выигрываю, тем большее удовлетворение получаю".
"Становясь старше, ты больше ценишь победы. Все, что ты делаешь, ты делаешь ради побед и завоевания трофеев. Это мой 32-й трофей. Где бы я ни был, я всегда побеждаю", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
27.02.2017 00:05
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Последние комментарии:
Мессия
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Ван Гал четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас. (c)
Источник: http://fapl.ru/posts/44655/?c=1
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"Все складывается так, как я и задумывал. Единственное, другие люди не могли этого видеть
Отбросы Англии, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас" - добавил Златан.
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Лойс админам за юмор
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Миша мастер перевода статьи под нужную публику:)
Таговор наверно будет прыгать от радости.
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молодец ибра кадабра !!! арсенy привет
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Реально тонко)
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Ведет себя как соска.
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Да, а в продолжении к этому: "и сейчас занимая 6-ое место недвусмысленно обозначили свои намерения!"
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Бля, это ж фраза Карандаша с фапла)
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:-D кто нибудь объясните этому животному что в Англии по х на этот мини кубок :-D
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очень тонко, Михаил
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