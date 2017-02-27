Ибрагимович: "Все, как я и предсказывал"

Златан Ибрагимович и Фрэйзер Форстер Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что успехи в его дебютном английском сезоне являются для него "предсказуемыми".

Оформив дубль в ворота "Саутгемптона" на "Уэмбли" (3:2), Ибрагимович не только принес своей команде Кубок Лиги, но и довел количество своих голов в этом сезоне до 26 с учетом всех соревнований — ни один из нападающих, выступающих в Премьер-Лиге, не может похвастать подобным.

Однако самого Златана это не удивляет. 35-летний швед заранее знал, что будет успешен в клубе с "Олд Траффорд".

"Нет, нет, меня это не удивляет. Это то, что я предсказывал. Все складывается так, как я и задумывал. Единственное, другие люди не могли этого видеть. Я пришел сюда, чтобы сделать задуманное. Многие не верили, что я смогу это, но я продолжаю делать то, что делаю каждый год".

"Это то, за чем я и пришел сюда — я пришел сюда побеждать, и я побеждаю. Я должен продолжать в том же духе, потому что, чем больше я выигрываю, тем большее удовлетворение получаю".

"Становясь старше, ты больше ценишь победы. Все, что ты делаешь, ты делаешь ради побед и завоевания трофеев. Это мой 32-й трофей. Где бы я ни был, я всегда побеждаю", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1346

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  1. flash25rus 27.02.2017 01:10 # flash25rus
    Мессия

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  2. krypton777 27.02.2017 00:59 # krypton777
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Ван Гал четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас. (c)

    Источник: http://fapl.ru/posts/44655/?c=1

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  3. alex-maradona 27.02.2017 00:44 # alex-maradona
    "Все складывается так, как я и задумывал. Единственное, другие люди не могли этого видеть
    Отбросы Англии, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас" - добавил Златан.

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  4. budun 27.02.2017 00:39 # budun
    Лойс админам за юмор

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  5. alex-maradona 27.02.2017 00:39 # alex-maradona
    Миша мастер перевода статьи под нужную публику:)
    Таговор наверно будет прыгать от радости.

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  6. serserser606 27.02.2017 00:32 # serserser606
    молодец ибра кадабра !!! арсенy привет

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  7. artem-arsenal 27.02.2017 00:29 # artem-arsenal
    Реально тонко)

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  8. babyboy 27.02.2017 00:27 # babyboy
    Ведет себя как соска.

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  9. cap26 27.02.2017 00:13 # cap26
    Да, а в продолжении к этому: "и сейчас занимая 6-ое место недвусмысленно обозначили свои намерения!"

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  10. dragonishka 27.02.2017 00:12 # dragonishka
    Бля, это ж фраза Карандаша с фапла)

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  11. blaster88 27.02.2017 00:07 # blaster88
    :-D кто нибудь объясните этому животному что в Англии по х на этот мини кубок :-D

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  12. blueheart 27.02.2017 00:07 # blueheart
    очень тонко, Михаил

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