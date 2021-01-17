Лэмпти связал свое будущее с "Брайтоном" до 2025 года

Тарик Лэмпти Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый контракт с "чайками".

Год назад приняв решение покинуть родной "Челси", в системе которого он находился с восьми лет, Лэмпти был вознагражден за свою смелость.

В "Брайтоне" Тарик обрел регулярную игровую практику и проявил себя с лучшей стороны, чем привлек внимание больших клубов, причем не только из Премьер-Лиги.

В предыдущие месяцы Лэмпти сватали в "Манчестер Сити", "Арсенал", "Баварию", "Атлетико" и "Севилью", однако 20-летний англичанин решил сохранить верность "Брайтону", заключив новый контракт до июня 2025.

"Мы рады видеть, что Тарик видит свое долгосрочное будущее здесь. Мы знали его потенциал, когда подписывали его год назад, и надеялись, что он окажет положительное влияние на клуб. Именно так и происходит с момента его дебюта в июне".

"Он является образцом профессионального поведения, он исключительно упорно трудится, он скромный парень и командный игрок. Он соответствует всем критериям, которые мы хотим от наших игроков, и теперь важно помочь ему реализовать свой потенциал", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.


Метки Брайтон, контракты, Лэмпти

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2021 15:00

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  1. alexomck 17.01.2021 15:38 # alexomck
    В предыдущие месяцы Лэмпти сватали в "Манчестер Сити", "Арсенал", "Баварию", "Атлетико" и "Севилью", однако 20-летний англичанин решил сохранить верность "Брайтону", заключив новый контракт до июня 2025.

    Источник: http://fapl.ru/posts/83500/#reply

    в любой момент могут ногу сломать и не нужен даж чайкам будет. челик обеспечил себе гарантии, если правда понадобится, то заберут и так.

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  2. petertosh 17.01.2021 15:13 # petertosh
    Топарь. Надо было в челсей оставлять

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  3. gerrard08 17.01.2021 15:10 # gerrard08
    Глурые негритосы, переподписывают договора, потом ноют, что клуб их не отпускает в другой, статусом по выше.

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