Лэмпти связал свое будущее с "Брайтоном" до 2025 года

Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый контракт с "чайками".

Год назад приняв решение покинуть родной "Челси", в системе которого он находился с восьми лет, Лэмпти был вознагражден за свою смелость.



В "Брайтоне" Тарик обрел регулярную игровую практику и проявил себя с лучшей стороны, чем привлек внимание больших клубов, причем не только из Премьер-Лиги.



В предыдущие месяцы Лэмпти сватали в "Манчестер Сити", "Арсенал", "Баварию", "Атлетико" и "Севилью", однако 20-летний англичанин решил сохранить верность "Брайтону", заключив новый контракт до июня 2025.



"Мы рады видеть, что Тарик видит свое долгосрочное будущее здесь. Мы знали его потенциал, когда подписывали его год назад, и надеялись, что он окажет положительное влияние на клуб. Именно так и происходит с момента его дебюта в июне".



"Он является образцом профессионального поведения, он исключительно упорно трудится, он скромный парень и командный игрок. Он соответствует всем критериям, которые мы хотим от наших игроков, и теперь важно помочь ему реализовать свой потенциал", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.