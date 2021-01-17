Лэмпард сравнил себя с Маунтом

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитник Мейсон Маунт превосходит его на данном этапе своей карьеры.



Накануне Маунт своим голом принес "Челси" победу 0:1 над "Фулхэмом", благодаря чему находившийся под громадным давлением из-за неудовлетворительных результатов Лэмпард смог перевести дух.



По стилю игры Маунта нередко сравнивают с Лэмпардом, который стал легендой "синих" как игрок, однако Фрэнк вынужден признать, что пока Мейсон даже лучше, чем был он.



"Думаю, он показал великолепную во всех отношениях игру. Он очень хорошо выступает за нас — в прошлом году и в этом году".



"Он является большим примером того, что я имею ввиду, говоря о нашей молодежи. На прошлой неделе ему исполнилось 22. Когда я пришел в "Челси" в свои 22, то я не поражал мир в свой первый сезон или около того. Я лишь нащупывал свою игру, но у Мейсона за плечами уже так много матчей".



"Посмотрите на нашу переднюю линию. У нас есть Пулишич и Кай Хаверц примерно того же возраста, Каллум Хадсон Одои еще моложе, а также Тэмми (Абрахэм) и Тимо (Вернер). Все они молоды", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.