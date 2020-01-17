Салах объяснил, почему этот матч с МЮ будет особенным

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объяснил, чем воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" будет отличаться от предыдущих матчей против "Манчестер Юнайтед".

В преддверии домашней встречи с "Юнайтед" "красные" уступают своему сопернику три очка в таблице и, как считает Салах, не могут позволить разрыву увеличиться.



В предыдущие пару сезонов "Юнайтед" никогда не был реальной угрозой "Ливерпулю", так что на сей раз Мохамед и партнеры настраиваются на игру по-особенному.



"В данный момент это очень важный матч, особенно с учетом того, что они первые, а мы вторые. Они хорошо играют в этом сезоне. Это будет хороший матч, но прежде всего нам нужна победа. Думаю, это самое важное".



"Я всегда говорил, что это всего лишь один матч, только один матч. Но в данном случае они могут оторваться на шесть очков, если победят. Если победишь ты, то будет наоборот. Это делает матч немного особенным".



"Это всегда по-разному. В предыдущие два года я всегда говорил, что это просто очередной матч за три очка".



"Но сейчас будет немного по-другому, потому что они первые, и ты должен победить их, чтобы самому стать первым", — сообщил Салах TV2.