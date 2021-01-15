Фернандеш в рекордный четвертый раз за год стал Игроком Месяца в Премьер-Лиге
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам декабря — и этим вошел в историю.
Войти в историю Фернандешу удалось благодаря тому, что он стал первым, кому удалось завоевать звание Игрока Месяца четырежды в течение одного календарного года. Также Бруну признавался лучшим в феврале, июне и ноябре.
Декабрь Фернандеш начал с эффектного появления на замену в перерыве матча против "Вест Хэма". Уступая после первого тайма 1:0, "красные дьяволы" смогли вырвать победу 1:3, а Бруну отметился результативной передачей на Поля Погба, с гола которого и начался этот камбэк.
В прошлом месяце Погба также отметился дублем и результативной передачей в победном матче против "Лидса" и поучаствовал во всех трех голах своей команды против "Лестера" и "Вулверхэмптона".
"Три гола и четыре результативные передачи делают месяц совершенным. Забивать и ассистировать своим партнерам по команде — это идеально. Я хочу достичь других трофеев и наград, но я очень рад войти в историю".
"Нам еще предстоит проделать большой путь, прежде чем мы сможем начать разговоры о чемпионстве. Мы должны продолжать работать. Мы играем против одной из лучших команд в Англии (против "Ливерпуля" в воскресенье), и мы знаем, что это значит для фанатов. Но главная цель неизменна: три очка", — сообщил Фернандеш.
Добавим, в борьбе за эту награду 26-летний португалец опередил Анвара Эль-Гази, Эмилиано Мартинеса, Бена Ми, Маркуса Рэшфорда, Мохамеда Салаха, Томаша Соучека и Джона Стоунса.
15.01.2021 15:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заслуженно. Играя в помойном составе и таким же тренером, умудряется тащить в соло. Увожение
(ответить)
Просто лучший игрок мира!
(ответить)
Молодец. Игрок достойный уважения, что ни говори.
(ответить)
В прошлом месяце Погба также отметился дублем и результативной передачей в победном матче против "Лидса" и поучаствовал во всех трех голах своей команды против "Лестера" и "Вулверхэмптона".
Источник: http://fapl.ru/posts/83461/
чисто кинули афрофранцуза на награду и здесь смухлевали.
(ответить)
Пока все команды в кризисе и болеют на ковид и травмы - единственный шанс стать игроком месяца в эйпиэл. Он этим шансом воспользовался. Красава!
(ответить)
Справедливо.
(ответить)
Абсолютно лучший игрок АПЛ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий