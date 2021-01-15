Фернандеш в рекордный четвертый раз за год стал Игроком Месяца в Премьер-Лиге

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам декабря — и этим вошел в историю.

Войти в историю Фернандешу удалось благодаря тому, что он стал первым, кому удалось завоевать звание Игрока Месяца четырежды в течение одного календарного года. Также Бруну признавался лучшим в феврале, июне и ноябре.



Декабрь Фернандеш начал с эффектного появления на замену в перерыве матча против "Вест Хэма". Уступая после первого тайма 1:0, "красные дьяволы" смогли вырвать победу 1:3, а Бруну отметился результативной передачей на Поля Погба, с гола которого и начался этот камбэк.



В прошлом месяце Погба также отметился дублем и результативной передачей в победном матче против "Лидса" и поучаствовал во всех трех голах своей команды против "Лестера" и "Вулверхэмптона".



"Три гола и четыре результативные передачи делают месяц совершенным. Забивать и ассистировать своим партнерам по команде — это идеально. Я хочу достичь других трофеев и наград, но я очень рад войти в историю".



"Нам еще предстоит проделать большой путь, прежде чем мы сможем начать разговоры о чемпионстве. Мы должны продолжать работать. Мы играем против одной из лучших команд в Англии (против "Ливерпуля" в воскресенье), и мы знаем, что это значит для фанатов. Но главная цель неизменна: три очка", — сообщил Фернандеш.



Добавим, в борьбе за эту награду 26-летний португалец опередил Анвара Эль-Гази, Эмилиано Мартинеса, Бена Ми, Маркуса Рэшфорда, Мохамеда Салаха, Томаша Соучека и Джона Стоунса.