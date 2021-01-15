Фернандеш в рекордный четвертый раз за год стал Игроком Месяца в Премьер-Лиге

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам декабря — и этим вошел в историю.

Войти в историю Фернандешу удалось благодаря тому, что он стал первым, кому удалось завоевать звание Игрока Месяца четырежды в течение одного календарного года. Также Бруну признавался лучшим в феврале, июне и ноябре.

Декабрь Фернандеш начал с эффектного появления на замену в перерыве матча против "Вест Хэма". Уступая после первого тайма 1:0, "красные дьяволы" смогли вырвать победу 1:3, а Бруну отметился результативной передачей на Поля Погба, с гола которого и начался этот камбэк.

В прошлом месяце Погба также отметился дублем и результативной передачей в победном матче против "Лидса" и поучаствовал во всех трех голах своей команды против "Лестера" и "Вулверхэмптона".

"Три гола и четыре результативные передачи делают месяц совершенным. Забивать и ассистировать своим партнерам по команде — это идеально. Я хочу достичь других трофеев и наград, но я очень рад войти в историю".

"Нам еще предстоит проделать большой путь, прежде чем мы сможем начать разговоры о чемпионстве. Мы должны продолжать работать. Мы играем против одной из лучших команд в Англии (против "Ливерпуля" в воскресенье), и мы знаем, что это значит для фанатов. Но главная цель неизменна: три очка", — сообщил Фернандеш.

Добавим, в борьбе за эту награду 26-летний португалец опередил Анвара Эль-Гази, Эмилиано Мартинеса, Бена Ми, Маркуса Рэшфорда, Мохамеда Салаха, Томаша Соучека и Джона Стоунса.


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 15.01.2021 16:05 # kagawa
    Заслуженно. Играя в помойном составе и таким же тренером, умудряется тащить в соло. Увожение

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  2. mancunia-planet 15.01.2021 16:03 # mancunia-planet
    Просто лучший игрок мира!

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  3. idel 15.01.2021 15:49 # idel
    Молодец. Игрок достойный уважения, что ни говори.

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  4. alexomck 15.01.2021 15:23 # alexomck
    В прошлом месяце Погба также отметился дублем и результативной передачей в победном матче против "Лидса" и поучаствовал во всех трех голах своей команды против "Лестера" и "Вулверхэмптона".

    Источник: http://fapl.ru/posts/83461/

    чисто кинули афрофранцуза на награду и здесь смухлевали.

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  5. electric 15.01.2021 15:16 # electric
    Пока все команды в кризисе и болеют на ковид и травмы - единственный шанс стать игроком месяца в эйпиэл. Он этим шансом воспользовался. Красава!

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  6. udaff 15.01.2021 15:07 # udaff
    Справедливо.

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  7. jack-4poker 15.01.2021 15:01 # jack-4poker
    Абсолютно лучший игрок АПЛ!

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