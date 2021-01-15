Светская хроника за пятницу
"Тоттенхэм" не будет продлевать аренду Гарета Бэйла. Сократис предложен "Ливерпулю". Дидье Дрогба бросила жена после супружеской измены. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало, чья аренда истекает в конце января, хочет уехать в МЛС. (ESPN)
"Тоттенхэм" едва ли будет продлевать аренду вингера "Реала" Гарета Бэйла, истекающую в конце сезона. (The Times)
"Тоттенхэм" и "Арсенал" сражаются за полузащитника "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера. (talkSPORT)
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил "медленно приближается" к переходу в "Фенербахче". (The Sun)
"Арсенал" установил цену в 26.7 млн. фунтов за полузащитника Маттео Гендузи, который сейчас находится в аренде в "Герте". (Sky Germany)
"Арсенал" хочет арендовать голкипера "Барселоны" Нето. (The Sun)
"Торино", "Фиорентина", "Лацио" и "Валенсия" сражаются за полузащитника Лукаса Торрейру, принадлежащего "Арсеналу". (AS)
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос был предложен "Ливерпулю". (Daily Star)
Защитник Тарик Лэмпти отвергнет интерес больших клубов Премьер-Лиги и "Баварии", заключив новый контракт с "Брайтоном". (talkSPORT)
"Вест Хэму" придется раскошелиться на 15 млн. фунтов, чтобы заполучить сенегальского нападающего "Реймса" Булае Диа. (Eurosport.co.uk)
Защитник "Астон Виллы" Фредрик Гильберт отказался перейти в "Истамбул Башакшехир". (Football Insider)
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заинтересован в нападающем "Селтика" Одсонне Эдуаре, но считает сделку сложной. (Daily Record)
Экс-защитник "Лестера" Данни Симпсон, находящийся без клуба с лета, убежден, что он по-прежнему достаточно хорош для выступлений в Премьер-Лиге, даже в свои 34 года. (Sky Sports)
Другое
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард запретил своим игрокам обниматься, празднуя голы на тренировках. (The Telegraph)
Премьер-Лига попросила главных тренеров и капитанов команд поговорить игроками насчет того, чтобы праздновать забитые голы в матчах, соблюдая социальную дистанцию. (The Sun)
Британский министр назвал "безмозглыми" футболистов, которые празднуют голы с помощью объятий. (The Independent)
Полузащитник "Лестера" Деннис Прат пропустит три месяца с травмой задней поверхности бедра. (Daily Mail)
Клубы Премьер-Лиги потеряют многие миллионы фунтов из-за срыва своих предсезонных турне второй год подряд. (Daily Mail)
В этом сезоне доходы "Юнайтед" снизятся почти на 20 процентов из-за пандемии коронавируса. (The Sun)
Три инвестора хотят купить "Вест Бромвич". (Daily Mail)
Нападающий "Лестера" Джейми Варди подумывал завязать с футболом, чтобы стать турагентом на Ибице. (Daily Star)
Брак Дидье Дрогба распался из-за интимного видео экс-нападающего "Челси" с другой женщиной. (Daily Star)
15.01.2021 06:00
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Гарет Бейл сбитый лётчик. Точнее подстреленный петушок.
Нафиг никому не нужен)))
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Ковид мочит Европу похлеще Гитлера...
Трудно верить в то, что эпидемия искусственно создана американцами, но в конечном итоге, эти же американцы, как и всегда поднимут экономику Европы, а Россия, как и сосала куи после воин и прочего, так и будет сосать.
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из за заработанное очко Арсенала от счастье
leha-anal порвал свой задний канал
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