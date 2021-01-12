Озил не жалеет о своем переходе в "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не жалеет о своем решении перейти в лондонский клуб.

В 2013 году "Арсенал" приобрел Озила у "Реала" за рекордные для себя на тот момент 42.4 млн. фунтов. С тех пор Месут забил 44 гола в 254 матчах за "канониров".



Последний раз Озил играл за "Арсенал" еще в марте. По неясным до сих пор причинам Месут угодил в опалу к Микелю Артете, однако такое отношение главного тренера не изменило чувств 32-летнего немца к клубу.



"Конечно, я наслаждался игрой за "Арсенал". У меня было много взлетов и падений, но я все равно никогда не жалел о своем решении перейти в "Арсенал".



"И, если честно, пара последних матчей перед коронавирусным перерывом в феврале и марте 2000 были очень веселыми. Но, к сожалению, после все изменилось", — пишет Озил в твиттере.