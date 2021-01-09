Моуриньо: "Каждый клуб должен быть готов играть 14 игроками"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что каждый клуб Премьер-Лиги должен быть готов играть матчи, если может набрать 14 футболистов.

В данный момент "шпоры" гадают, состоится ли в следующую среду их матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы", где сразу 10 игроков первой команды заразились коронавирусом.



На матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" накануне "вилланы" были вынуждены выставить игроков U-23 и U-18, однако Моуриньо убежден, что каждый клуб заранее знал, что подобное может случиться в столь непростом сезоне.



"Должна ли "Вилла" выставить молодежь в среду? Это не мне решать. Я лишь могу сказать и я говорю только за нас, что еще во время предсезонного периода мы знали — может возникнуть ситуация, когда тебе придется играть матч с 14 игроками".



"Думаю, каждый клуб психологически готов к этим экстремальным ситуациям. Не думаю, что я заблуждаюсь, говоря это".



"Именно поэтому Петр Чех тренируется, Петр Чех играет матчи за U-23, Петр Чех готовит себя для выступлений за "Челси". Так могут сложиться обстоятельства, что "Челси" потеряет одного, двух или трех голкиперов — Кепу, Менди и Кабальеро. И в этот момент Петр будет доступен".



"Поэтому, думаю, каждый клуб психологически готов к экстремально сложной ситуации, когда многие игроки не будут доступны", — цитирует Моуриньо Evening Standard.