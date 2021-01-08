Светская хроника за пятницу

Светская хроника Серхио Агуэро стал цель номер один для ПСЖ. Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль". Кристиана Эриксена связывают с возвращением в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

ПСЖ сделал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро своим трансферным приоритетом. (Daily Express)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил Неймару, что планирует отвергнуть интерес "Сити" и перейти летом в ПСЖ. (Daily Star)

"Ливерпуль" задумывается о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса. (El Chiringuito)

Трое игроков "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс, Брандон Уильямс и Джесси Лингард могут перейти в "Ньюкасл". (90min)

Также "Ньюкасл" обратился к "Монако" насчет крайнего защитника Джибриля Сидибе. (Foot Mercato)

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм", если Деле Алли отправится в ПСЖ. (Gazzetta dello Sport)

"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" Марселю Забитцеру, но трансфер в этом месяце маловероятен. (Daily Express)

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не заинтересован в переходе в "Вест Хэм". (Goal)

"Вест Хэм" планирует пригласить нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга на место покинувшего клуб Себастьяна Алле. (The Sun)

"Лестер" готов позволить защитнику Филипу Бенковичу вернуться в "Селтик". (Scottish Sun)

Другое

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поставил в известность клубы Премьер-Лиги намекнув на уход из Мадрида. (Daily Mail)

"Шрюсбери" будет засчитано техническое поражение в матче Кубка Англии против "Саутгемптона" из-за вспышки коронавируса в клубе. (The Guardian)

Владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил отель при "Стэмфорд Бридж" для размещения медицинских работников. (The Independent)

Рефери, лайнсменов и арбитров VAR будут тестировать на коронавирус дважды в неделю. (Daily Mail)

Неназванный клуб Лиги Один утаил вспышку коронавируса, чтобы сыграть матч. (Daily Mail)

84-летний Зепп Блаттер, бывший президент ФИФА, был госпитализирован. (Blick)


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Автор mihajlo   

Дата 08.01.2021 15:00

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  1. scauzer11 08.01.2021 15:42 # scauzer11
    значит Шрюсбери ТП, а у сито переигровка, понятно всё)

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  2. redman31 08.01.2021 15:33 # redman31
    "Шрюсбери" будет засчитано техническое поражение в матче Кубка Англии против "Саутгемптона" из-за вспышки коронавируса в клубе. (The Guardian)
    Владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил отель при "Стэмфорд Бридж" для размещения медицинских работников. (The Independent)
    Источник: http://fapl.ru/posts/83313/

    Вот тебе и "благодарность" от английских властей: Абрам им отель свой для медработников отдает, а они вместо благодарности пенсам технарь влепить хотят... Сволочи

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  3. bushwacka 08.01.2021 15:04 # bushwacka
    "Ливерпуль" задумывается о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса. (El Pizdabolo)

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