Светская хроника за пятницу
Серхио Агуэро стал цель номер один для ПСЖ. Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль". Кристиана Эриксена связывают с возвращением в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
ПСЖ сделал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро своим трансферным приоритетом. (Daily Express)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил Неймару, что планирует отвергнуть интерес "Сити" и перейти летом в ПСЖ. (Daily Star)
"Ливерпуль" задумывается о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса. (El Chiringuito)
Трое игроков "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс, Брандон Уильямс и Джесси Лингард могут перейти в "Ньюкасл". (90min)
Также "Ньюкасл" обратился к "Монако" насчет крайнего защитника Джибриля Сидибе. (Foot Mercato)
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм", если Деле Алли отправится в ПСЖ. (Gazzetta dello Sport)
"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" Марселю Забитцеру, но трансфер в этом месяце маловероятен. (Daily Express)
Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не заинтересован в переходе в "Вест Хэм". (Goal)
"Вест Хэм" планирует пригласить нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга на место покинувшего клуб Себастьяна Алле. (The Sun)
"Лестер" готов позволить защитнику Филипу Бенковичу вернуться в "Селтик". (Scottish Sun)
Другое
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поставил в известность клубы Премьер-Лиги намекнув на уход из Мадрида. (Daily Mail)
"Шрюсбери" будет засчитано техническое поражение в матче Кубка Англии против "Саутгемптона" из-за вспышки коронавируса в клубе. (The Guardian)
Владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил отель при "Стэмфорд Бридж" для размещения медицинских работников. (The Independent)
Рефери, лайнсменов и арбитров VAR будут тестировать на коронавирус дважды в неделю. (Daily Mail)
Неназванный клуб Лиги Один утаил вспышку коронавируса, чтобы сыграть матч. (Daily Mail)
84-летний Зепп Блаттер, бывший президент ФИФА, был госпитализирован. (Blick)
08.01.2021 15:00
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значит Шрюсбери ТП, а у сито переигровка, понятно всё)
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"Шрюсбери" будет засчитано техническое поражение в матче Кубка Англии против "Саутгемптона" из-за вспышки коронавируса в клубе. (The Guardian)
Владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил отель при "Стэмфорд Бридж" для размещения медицинских работников. (The Independent)
Источник: http://fapl.ru/posts/83313/
Вот тебе и "благодарность" от английских властей: Абрам им отель свой для медработников отдает, а они вместо благодарности пенсам технарь влепить хотят... Сволочи
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"Ливерпуль" задумывается о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса. (El Pizdabolo)
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