Светская хроника за пятницу

Серхио Агуэро стал цель номер один для ПСЖ. Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль". Кристиана Эриксена связывают с возвращением в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

ПСЖ сделал нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро своим трансферным приоритетом. (Daily Express)



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил Неймару, что планирует отвергнуть интерес "Сити" и перейти летом в ПСЖ. (Daily Star)



"Ливерпуль" задумывается о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса. (El Chiringuito)



Трое игроков "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс, Брандон Уильямс и Джесси Лингард могут перейти в "Ньюкасл". (90min)



Также "Ньюкасл" обратился к "Монако" насчет крайнего защитника Джибриля Сидибе. (Foot Mercato)



Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм", если Деле Алли отправится в ПСЖ. (Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" Марселю Забитцеру, но трансфер в этом месяце маловероятен. (Daily Express)



Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не заинтересован в переходе в "Вест Хэм". (Goal)



"Вест Хэм" планирует пригласить нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга на место покинувшего клуб Себастьяна Алле. (The Sun)



"Лестер" готов позволить защитнику Филипу Бенковичу вернуться в "Селтик". (Scottish Sun)



Другое



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поставил в известность клубы Премьер-Лиги намекнув на уход из Мадрида. (Daily Mail)



"Шрюсбери" будет засчитано техническое поражение в матче Кубка Англии против "Саутгемптона" из-за вспышки коронавируса в клубе. (The Guardian)



Владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил отель при "Стэмфорд Бридж" для размещения медицинских работников. (The Independent)



Рефери, лайнсменов и арбитров VAR будут тестировать на коронавирус дважды в неделю. (Daily Mail)



Неназванный клуб Лиги Один утаил вспышку коронавируса, чтобы сыграть матч. (Daily Mail)



84-летний Зепп Блаттер, бывший президент ФИФА, был госпитализирован. (Blick)