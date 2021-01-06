Сульшер уверен, что время Ван де Бека еще придет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал запастись терпением в отношении полузащитника Донни Ван де Бека.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в летнее трансферное окно Ван де Бека сыграл только 251 минуту в рамках Премьер-Лиги, оставив довольно невнятное впечатление.



Однако Сульшеру игра Донни понравилась. Более того, Оле Гуннар уверен, что 23-летний голландец будет играть больше и лучше.



"Донни играл очень хорошо, когда у него была возможность. Думаю, когда люди говорят, что его переход был ошибкой, раз он не играет, то это чересчур поспешный вывод".



"Виктор (Линделеф) и Фред — хорошие примеры из моей команды, что тебе нужно немного времени. Сейчас они невероятно важные игроки для нас, и с Донни будет то же самое".



"Он пришел и столкнулся с конкуренцией других классных игроков, включая Бруну (Фернандеша), Хуана (Мату), Джесси (Лингарда). У меня немало 10-х номеров и центральных полузащитников вроде Поля (Погба), Неманьи (Матича), Скотта (Мактоминея), Фреда".



"У меня много игроков, и Донни играл хорошо, к когда имел возможность. Это важно, что он готов".



"Он всегда готов, он упорно тренируется, он сохраняет позитивный настрой, и он будет делать разницу во многих матчах этого сезона. Однако в следующем году его роль станет еще важнее", — цитирует Сульшера Sky Sports.