Рэшфорд назван самым дорогим игроком в Европе

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был назван самым дорогим игроком в топ-5 европейских лиг.

Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, 23-летний Рэшфорд, забивший 14 голов в 25 матчах этого сезона, был оценен в 150.1 млн. фунтов.



В тройку призеров вошли 20-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (137.9 млн. фунтов) и партнер Рэшфорда по сборной Англии в лице 22-летнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда (137.5 млн. фунтов).



Если Рэшфорд — самый дорогой нападающий в Европе, а Александер-Арнольд — самый дорогой защитник, то самым дорогим среди полузащитников стал Бруну Фернандеш из "Юнайтед" (137 млн. фунтов), а среди голкиперов — Эдерсон из "Сити" (72.2 млн. фунтов).



