Рэшфорд назван самым дорогим игроком в Европе

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был назван самым дорогим игроком в топ-5 европейских лиг.

Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, 23-летний Рэшфорд, забивший 14 голов в 25 матчах этого сезона, был оценен в 150.1 млн. фунтов.

В тройку призеров вошли 20-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (137.9 млн. фунтов) и партнер Рэшфорда по сборной Англии в лице 22-летнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда (137.5 млн. фунтов).

Если Рэшфорд — самый дорогой нападающий в Европе, а Александер-Арнольд — самый дорогой защитник, то самым дорогим среди полузащитников стал Бруну Фернандеш из "Юнайтед" (137 млн. фунтов), а среди голкиперов — Эдерсон из "Сити" (72.2 млн. фунтов).

Самые дорогие игроки в Европе


Метки Манчестер Юнайтед, рейтинги, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 19:00

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  1. suddenly 06.01.2021 19:12 # suddenly
    Самый старый в этом списке Харри Кейн.

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  2. yamateh 06.01.2021 19:09 # yamateh
    везде мю тащат

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  3. januzaj00 06.01.2021 19:08 # januzaj00
    Наш воспитанник самый дорогой в мире. Что на это скажете?

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  4. jani-radari 06.01.2021 19:05 # jani-radari
    сака, маунт, что?

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