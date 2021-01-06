Моуриньо настроен выиграть Кубок Лиги
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он серьезно настроен на победу в Кубке Лиги.
Обыграв "Брентфорд" со счетом 2:0 накануне, "Тоттенхэм" оказался всего в одной победе от своего первого за 13 последних лет трофея.
Ранее Моуриньо уже четырежды выигрывал Кубок Лиги в своей карьере, и секрет здесь прост — Жозе воспринимает этот турнир максимально серьезно.
"Я приехал в Англию в 2004 году, и за это время я научился важности кубковых турниров здесь, а также научился относиться к ним серьезно".
"Если и есть какой-то секрет, то он состоит в том, чтобы относиться к кубкам серьезно, уважать клубы из низших дивизионов, не удивляться ничему в матчах против команд поменьше и быть амбициозным".
"Если вы посмотрите на победителей, то поймете, что большие клубы хотят выигрывать кубки".
"Кто был последним победителем Кубка Лиги не из "большой шестерки"? "Суонси" (в 2013)? Я помню, что "Манчестер Сити" много раз выигрывал Кубок Лиги, "Челси" много раз выигрывал, "Манчестер Юнайтед" несколько раз выигрывал, "Ливерпуль" был в финалах, "Арсенал".
"Так что Кубок Лиги бесспорно имеет значение для Кубка Лиги, а финал говорит сам за себя — "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
06.01.2021 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
красавчик, похвально.
(ответить)
"Так что Кубок Лиги бесспорно имеет значение для Кубка Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/83271/
WTF?! xD
(ответить)
финал говорит сам за себя — "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
Источник: http://fapl.ru/posts/83271/
а шо, великий клуб опять 0 финалов...
(ответить)
удачи брат
(ответить)
олежка тоже настроен)))
(ответить)
Lets do it!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий