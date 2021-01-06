Моуриньо настроен выиграть Кубок Лиги

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он серьезно настроен на победу в Кубке Лиги.

Обыграв "Брентфорд" со счетом 2:0 накануне, "Тоттенхэм" оказался всего в одной победе от своего первого за 13 последних лет трофея.

Ранее Моуриньо уже четырежды выигрывал Кубок Лиги в своей карьере, и секрет здесь прост — Жозе воспринимает этот турнир максимально серьезно.

"Я приехал в Англию в 2004 году, и за это время я научился важности кубковых турниров здесь, а также научился относиться к ним серьезно".

"Если и есть какой-то секрет, то он состоит в том, чтобы относиться к кубкам серьезно, уважать клубы из низших дивизионов, не удивляться ничему в матчах против команд поменьше и быть амбициозным".

"Если вы посмотрите на победителей, то поймете, что большие клубы хотят выигрывать кубки".

"Кто был последним победителем Кубка Лиги не из "большой шестерки"? "Суонси" (в 2013)? Я помню, что "Манчестер Сити" много раз выигрывал Кубок Лиги, "Челси" много раз выигрывал, "Манчестер Юнайтед" несколько раз выигрывал, "Ливерпуль" был в финалах, "Арсенал".

"Так что Кубок Лиги бесспорно имеет значение для Кубка Лиги, а финал говорит сам за себя — "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Кубок Лиги, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 13:00

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  1. manutd-20champ 06.01.2021 13:51 # manutd-20champ
    красавчик, похвально.

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  2. vtp 06.01.2021 13:50 # vtp
    "Так что Кубок Лиги бесспорно имеет значение для Кубка Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/83271/

    WTF?! xD

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  3. kojan 06.01.2021 13:17 # kojan
    финал говорит сам за себя — "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

    Источник: http://fapl.ru/posts/83271/
    а шо, великий клуб опять 0 финалов...

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  4. meshuggah 06.01.2021 13:14 # meshuggah
    удачи брат

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  5. scauzer11 06.01.2021 13:06 # scauzer11
    олежка тоже настроен)))

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  6. largo-winch 06.01.2021 13:05 # largo-winch
    Lets do it!

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