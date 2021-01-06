Райс — единственная цель "Челси" на январь
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс — единственный игрок, в приобретении которого всерьез заинтересован "Челси" в этом месяце.
В летнее трансферное окно главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард инвестировал 220 миллионов фунтов в укрепление состава своей команды, поэтому в январе "синие" готовы сделать паузу.
Если кто и перейдет на "Стэмфорд Бридж", то это 21-летний Райс, которого Лэмпард хотел еще в предыдущее окно, когда "Вест Хэм" оценил свою звезду в 80 млн. фунтов.
Как утверждает talkSPORT, в "Вест Хэме" ожидают, что в ближайшие четыре недели "Челси" сделает свое предложение о покупке Деклана, однако для этого "синим" сперва нужно избавиться от балласта.
Среди игроков, которых "Челси" готов продать для пополнения своего трансферного бюджета, значатся Маркос Алонсо, Фикайо Томори, Данни Дринкуотер и Вилли Кабальеро.
Если из этого ничего не выйдет, "синим" придется заморозить свой интерес к Райсу до лета.
06.01.2021 11:00
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Последние комментарии:
Только не Томори.
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Ну что за терпилси етот клуб членче
Сейчас отвалят 80 лямов за етого топарика, а потом сутулый гений усадит его на банку к хаверцу)
Приятного просмотра
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Ага! Конечно, всему корень проблем недостающий защитник))
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Рюдигера забыли. Его же тоже на трансфер вроде наметили?
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Больше 25 за него никто не должен давать
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