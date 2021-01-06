Светская хроника за среду
Мохамед Салах стал целью номер один для "Реала". Микель Артета уверен в покупке плеймейкера. Стадион "Тоттенхэма" может стать центром по вакцинации от COVID-19. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Защитник Серхио Рамос отклонил предложение "Реала" о новом однолетнем контракте и готовится искать себе новый клуб. (Marca)
"Реал" сделал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха своей целью номер один на следующее лето. (talkSPORT)
"Ливерпуль" — один из пяти клубов, контактирующих с агентом защитника "Баварии" Давидом Алабой, фаворитом в борьбе за которого остается "Реал". (The Guardian)
Вингер Джердан Шакири останется в "Ливерпуле" до конца сезона. (Daily Star)
Боссы "Арсенала" посоветовали главному тренеру Микелю Артете подумать о возвращении полузащитника Маттео Гендузи, который сейчас находится в аренде в "Герте". (Todofichajes)
Артета ожидает, что "Арсенал" купит ему плеймейкера в январе. (CBS Sports)
"Арсенал" едва ли купит полузащитника "Норвича" Эмилиано Буэндиа, который не по карману "канонирам" в январе. (Daily Mirror)
"Арсенал" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торреса. (Marca)
"Дженоа" хочет защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса. (Daily Mail)
"Вест Хэм" пригласит свободного агента Грациано Пелле, если не сможет купить нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (Daily Star)
"Фулхэм" хочет нападающего "Ньюкасла" Дуайта Гэйла. (Daily Mail)
Другое
Бывший нападающий сборной Англии Джеймс Битти может возглавить "Флитвуд", который едва попрощался с Джо Бартоном. (Daily Mail)
Нападающий "Вест Бромвича" Карлан Грант пропустит полтора месяца с переломом стопы. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" оштрафовал Серхио Регилона, Эрика Ламелу и Джовани Ло Чельсо за участие в рождественской вечеринке вопреки коронавирусным ограничениям. (ESPN)
Сделка по приобретению "Уигана" из Лиги Один испанскими инвесторами сорвалась. (BBC)
Профсоюз уругвайских футболистов назвал расистами чиновников из FA и потребовал отменить дисквалификацию нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани за сообщение в инстаграме. (BBC)
В возрасте 74 лет из жизни ушел легенда "Манчестер Сити" Колин Белл. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" готов развернуть на своем стадионе центр по вакцинации против коронавируса. (Daily Mail)
Бывшая футболистка "Чарльтона" Мадлен Райт, отчисленная из клуба в декабре, решила зарабатывать на жизнь, заведя аккаунт на OnlyFans. (The Sun)
06.01.2021 09:00
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Вот сасидж и ларго хвалят моура. Честно скажите, вы бы хотели видеть его в своём ливере, после ухода клоппа?
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В аппарате президента Армении сообщили, что Армен Саркисян находится на самоизоляции.
"3 января президенту в Лондоне была проведена операция на ноге, которая прошла успешно. Однако у Армена Саркисяна появились симптомы коронавируса нового типа. Пройденный им тест дал положительный результат"
Саркисян праздновал Новый год в Лондоне со своей семьей и внуками в рамках своего отпуска.
Why he was doing operation on his leg in LONDON??? They don't have qualified Medicine in Armenia or What????
And why he was celebrating New Year in London??? Armenia don't Celebrate New YEAR Or WHAT???
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Последний реально крутой резалт в клубе дал маур именно в интере, потом он по сути протух. Кстати, интер после него просто по сути был выжат как лимон, типикал маур, после него хоть трава не расти. В реале он так и не смог выйти в финал лч, разосpался с игроками и был послан наxуй. Пришёл после него анчи и сразу сходу взял лч, поссав на о6оссаного. Пришёл в челси, взял чемп в период кризиса остальных команд, на второй сезон с позором уволен, снова разоcpавшись с игроками. Тоже самое в МЮ. После него сколько гoвна пришлось разгребать.
Он был хорошо первое десятилетие этого века, но дальше он не захотел меняться под изменения в футболе, в игроках. Он упорно гнёт свою старую линию, а когда у него не получается, начинает лить гaвно, виноватыми выставлять всех, но не себя. После его тренерства мне только блевать хочется от его футбола. Он уже не способен дать даже результат с таким футболом, его время прошло
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Салах офф мбаппе инн все просто братишки, манки как обычно на бутылке ехехехехехеех вить манки конченые шлюхи ухеехехееееехехехехехе
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Профсоюз уругвайских футболистов назвал расистами чиновников из FA и потребовал отменить дисквалификацию нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани за сообщение в инстаграме. (BBC)
SIR ALEX MOUTH IN THE ACTION....
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