Светская хроника за среду

Мохамед Салах стал целью номер один для "Реала". Микель Артета уверен в покупке плеймейкера. Стадион "Тоттенхэма" может стать центром по вакцинации от COVID-19. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Защитник Серхио Рамос отклонил предложение "Реала" о новом однолетнем контракте и готовится искать себе новый клуб. (Marca)



"Реал" сделал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха своей целью номер один на следующее лето. (talkSPORT)



"Ливерпуль" — один из пяти клубов, контактирующих с агентом защитника "Баварии" Давидом Алабой, фаворитом в борьбе за которого остается "Реал". (The Guardian)



Вингер Джердан Шакири останется в "Ливерпуле" до конца сезона. (Daily Star)



Боссы "Арсенала" посоветовали главному тренеру Микелю Артете подумать о возвращении полузащитника Маттео Гендузи, который сейчас находится в аренде в "Герте". (Todofichajes)



Артета ожидает, что "Арсенал" купит ему плеймейкера в январе. (CBS Sports)



"Арсенал" едва ли купит полузащитника "Норвича" Эмилиано Буэндиа, который не по карману "канонирам" в январе. (Daily Mirror)



"Арсенал" проявляет серьезный интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торреса. (Marca)



"Дженоа" хочет защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса. (Daily Mail)



"Вест Хэм" пригласит свободного агента Грациано Пелле, если не сможет купить нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (Daily Star)



"Фулхэм" хочет нападающего "Ньюкасла" Дуайта Гэйла. (Daily Mail)



Другое



Бывший нападающий сборной Англии Джеймс Битти может возглавить "Флитвуд", который едва попрощался с Джо Бартоном. (Daily Mail)



Нападающий "Вест Бромвича" Карлан Грант пропустит полтора месяца с переломом стопы. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" оштрафовал Серхио Регилона, Эрика Ламелу и Джовани Ло Чельсо за участие в рождественской вечеринке вопреки коронавирусным ограничениям. (ESPN)



Сделка по приобретению "Уигана" из Лиги Один испанскими инвесторами сорвалась. (BBC)



Профсоюз уругвайских футболистов назвал расистами чиновников из FA и потребовал отменить дисквалификацию нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани за сообщение в инстаграме. (BBC)



В возрасте 74 лет из жизни ушел легенда "Манчестер Сити" Колин Белл. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" готов развернуть на своем стадионе центр по вакцинации против коронавируса. (Daily Mail)



Бывшая футболистка "Чарльтона" Мадлен Райт, отчисленная из клуба в декабре, решила зарабатывать на жизнь, заведя аккаунт на OnlyFans. (The Sun)