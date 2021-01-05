Сульшер чувствует, что МЮ готов выиграть Кубок Лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что его команда готова сделать следующий шаг и выиграть Кубок Лиги.

В прошлом сезоне команда Сульшера поучаствовал в трех полуфиналах, включая полуфинал Кубка Лиги, но все три проиграла.



Свой очередной полуфинал "Юнайтед" сыграет в среду вечером против "Манчестер Сити", и Сульшер убежден, что его команда готова продвинуться дальше, особенно с учетом своей отличной формы в Премьер-Лиге.



"Следующий матч всегда важен. Конечно, полуфинал предоставляет возможность выйти в финал и приложить руки к трофею уже в следующем раунде. Завоевание трофея стало бы очень, очень большим шагом для этой команды".



"Мы значительно выросли за последние 6-12 месяцев, со времени предыдущего полуфинала Кубка Лиги. Дело не только в том, чтобы научиться выигрывать полуфиналы, — у нас появилось это ощущение, что мы способны пройти весь путь до победного конца".



"Учитывая качество нашей игры, мы уверены в себе. Мы подходим к матчу в хорошей форме, поэтому оправданий быть не может".



"Ты играешь в футбол, чтобы выигрывать трофеи, а когда ты выигрываешь один, ты переходишь к следующему. Ты становишься только голоднее в процессе завоевания трофеев".



"Наша команда сосредоточена, и мы готовы попытаться. Мы хорошо готовы к этому матчу", — цитирует Сульшера Sky Sports.