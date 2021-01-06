"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" и вышел в финал Кубка Лиги

Сон Хен Мин Первым финалистом Кубка Лиги стал "Тоттенхэм", уверенно переигравший "Брентфорд" из Лиги Два — 2:0.

"Брентфорд" был не так уж плох в начале матча, но первый же удар в створ стал голом. На 12-й минуте Регилон закрутил мяч с левого фланга на линию вратарской, а Мусса Сиссоко беспрепятственно пробил головой — 1:0.

В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, но в остатке первого тайма сделали недостаточно для второго гола — лишь Лукас Моура опасно пробивал головой, но голкипер гостей Давид Райя перевел мяч через перекладину.

Во втором тайме игра пошла веселее — в первую очередь за счет того, что "Брентфорд" активизировался и стал проводить свои атаки.

На 60-й минуте Сон пробил в касание из пределов штрафной площади по летящему мячу после передачи от Сиссоко, но слегка не попал в дальний угол ворот.

Спустя три минуты гости результативно разыграли угловой, однако система VAR отменила гол Айвена Тоуни из-за сантиметрового офсайда.

А на 70-й минуте все стало окончательно ясно. Получив пас от Танги Ндомбеле, Сон совершил рывок по центру и хладнокровно направил мяч мимо Райи — 2:0.

В остатке матча "Брентфорд" почти не сопротивлялся, а удаление Джоша Дасилвы на 84-й минуте лишило гостей всякой надежды.

"Тоттенхэм" одержал достаточно комфортную победу, на классе. Хотя если бы гол Тоуни не был отменен, игра могла бы пойти по другому сценарию.

"Тоттенхэм" — "Брентфорд" — 2:0 (1:0)

Голы: Сиссоко 12, Сон 70.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Регилон (Дэвис 71), Сиссоко, Хейбьерг (Танганга 86), Моура (Уинкс 71), Ндомбеле, Сон (Винисиус 89), Кейн.

"Брентфорд": Райя, Дальсгор, Пиннок, Соренсен, Генри, Дасилва, Янельт (Маркондес 74), Йенсен, Мбемо (Форсс 81), Тоуни, Канос (Фосу 74).

Предупреждения: Регилон — Канос, Янельт, Мбемо.

Удаление: Дасилва 84.


Метки Брентфорд, Кубок Лиги, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2021 00:40

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 06.01.2021 00:54 # superperez101
    а брентфор мне понравился
    лучше чем ебаный вест бромвич, чем шеффилд и фуллхэм

    нормально пацаны играли, просто не тот уровень

    (ответить)

  2. superperez101 06.01.2021 00:51 # superperez101
    маур я уверен - костьми ляжет ради этого трофея
    поэтому и выставил максимально боевой состав

    (ответить)

  3. brown-ale 06.01.2021 00:46 # brown-ale
    Опять обосрутся в финале. Единственный шанс для Шпор - если физруку Оле завтра подфартит.

    (ответить)

  4. anabanana94 06.01.2021 00:45 # anabanana94
    Лучший игрок матча Хейберг!

    COYS! COYS! COYS!

    (ответить)

  5. nemovista 06.01.2021 00:45 # nemovista
    С победилом.

    (ответить)

  6. anabanana94 06.01.2021 00:45 # anabanana94
    Как-то идет Алиев с Эрдоганом и начинают обсуждать мир во всем мире... Смотрят такие на Пашиняна и думают, так этот же мудила бестолковый предал Россию и начал лизать жопку Европе, может заберем Карабах у этого лошка, так и случилось, а Армения как и Пашинян присели на пику точенную, такая история..

    (ответить)

  7. edgarkuznetsov 06.01.2021 00:43 # edgarkuznetsov
    Кубок близко.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: