"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" и вышел в финал Кубка Лиги
Первым финалистом Кубка Лиги стал "Тоттенхэм", уверенно переигравший "Брентфорд" из Лиги Два — 2:0.
"Брентфорд" был не так уж плох в начале матча, но первый же удар в створ стал голом. На 12-й минуте Регилон закрутил мяч с левого фланга на линию вратарской, а Мусса Сиссоко беспрепятственно пробил головой — 1:0.
В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, но в остатке первого тайма сделали недостаточно для второго гола — лишь Лукас Моура опасно пробивал головой, но голкипер гостей Давид Райя перевел мяч через перекладину.
Во втором тайме игра пошла веселее — в первую очередь за счет того, что "Брентфорд" активизировался и стал проводить свои атаки.
На 60-й минуте Сон пробил в касание из пределов штрафной площади по летящему мячу после передачи от Сиссоко, но слегка не попал в дальний угол ворот.
Спустя три минуты гости результативно разыграли угловой, однако система VAR отменила гол Айвена Тоуни из-за сантиметрового офсайда.
А на 70-й минуте все стало окончательно ясно. Получив пас от Танги Ндомбеле, Сон совершил рывок по центру и хладнокровно направил мяч мимо Райи — 2:0.
В остатке матча "Брентфорд" почти не сопротивлялся, а удаление Джоша Дасилвы на 84-й минуте лишило гостей всякой надежды.
"Тоттенхэм" одержал достаточно комфортную победу, на классе. Хотя если бы гол Тоуни не был отменен, игра могла бы пойти по другому сценарию.
"Тоттенхэм" — "Брентфорд" — 2:0 (1:0)
Голы: Сиссоко 12, Сон 70.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Регилон (Дэвис 71), Сиссоко, Хейбьерг (Танганга 86), Моура (Уинкс 71), Ндомбеле, Сон (Винисиус 89), Кейн.
"Брентфорд": Райя, Дальсгор, Пиннок, Соренсен, Генри, Дасилва, Янельт (Маркондес 74), Йенсен, Мбемо (Форсс 81), Тоуни, Канос (Фосу 74).
Предупреждения: Регилон — Канос, Янельт, Мбемо.
Удаление: Дасилва 84.
06.01.2021 00:40
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а брентфор мне понравился
лучше чем ебаный вест бромвич, чем шеффилд и фуллхэм
нормально пацаны играли, просто не тот уровень
(ответить)
маур я уверен - костьми ляжет ради этого трофея
поэтому и выставил максимально боевой состав
(ответить)
Опять обосрутся в финале. Единственный шанс для Шпор - если физруку Оле завтра подфартит.
(ответить)
Лучший игрок матча Хейберг!
COYS! COYS! COYS!
(ответить)
С победилом.
(ответить)
Как-то идет Алиев с Эрдоганом и начинают обсуждать мир во всем мире... Смотрят такие на Пашиняна и думают, так этот же мудила бестолковый предал Россию и начал лизать жопку Европе, может заберем Карабах у этого лошка, так и случилось, а Армения как и Пашинян присели на пику точенную, такая история..
(ответить)
Кубок близко.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий