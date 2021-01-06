"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" и вышел в финал Кубка Лиги

Первым финалистом Кубка Лиги стал "Тоттенхэм", уверенно переигравший "Брентфорд" из Лиги Два — 2:0.

"Брентфорд" был не так уж плох в начале матча, но первый же удар в створ стал голом. На 12-й минуте Регилон закрутил мяч с левого фланга на линию вратарской, а Мусса Сиссоко беспрепятственно пробил головой — 1:0.



В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, но в остатке первого тайма сделали недостаточно для второго гола — лишь Лукас Моура опасно пробивал головой, но голкипер гостей Давид Райя перевел мяч через перекладину.



Во втором тайме игра пошла веселее — в первую очередь за счет того, что "Брентфорд" активизировался и стал проводить свои атаки.



На 60-й минуте Сон пробил в касание из пределов штрафной площади по летящему мячу после передачи от Сиссоко, но слегка не попал в дальний угол ворот.



Спустя три минуты гости результативно разыграли угловой, однако система VAR отменила гол Айвена Тоуни из-за сантиметрового офсайда.



А на 70-й минуте все стало окончательно ясно. Получив пас от Танги Ндомбеле, Сон совершил рывок по центру и хладнокровно направил мяч мимо Райи — 2:0.



В остатке матча "Брентфорд" почти не сопротивлялся, а удаление Джоша Дасилвы на 84-й минуте лишило гостей всякой надежды.



"Тоттенхэм" одержал достаточно комфортную победу, на классе. Хотя если бы гол Тоуни не был отменен, игра могла бы пойти по другому сценарию.



"Тоттенхэм" — "Брентфорд" — 2:0 (1:0)



Голы: Сиссоко 12, Сон 70.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Регилон (Дэвис 71), Сиссоко, Хейбьерг (Танганга 86), Моура (Уинкс 71), Ндомбеле, Сон (Винисиус 89), Кейн.



"Брентфорд": Райя, Дальсгор, Пиннок, Соренсен, Генри, Дасилва, Янельт (Маркондес 74), Йенсен, Мбемо (Форсс 81), Тоуни, Канос (Фосу 74).



Предупреждения: Регилон — Канос, Янельт, Мбемо.



Удаление: Дасилва 84.