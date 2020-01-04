Флетчер вошел в тренерский штаб Сульшера

Даррен Флетчер Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера на "Олд Траффорд".

С октября 2020 Флетчер тренировал команду U-16 "красных дьяволов". Даррен так хорошо проявил себя в этой роли, что теперь был приглашен в штаб первой команды.

Будучи игроком, Флетчер провел 342 матча за "Юнайтед" с 2003 по 2015 год. За это время Даррен выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.

"По венам Даррена бежит ДНК "Юнайтед", и он четко знает, каким стандартам должен соответствовать игрок "Манчестер Юнайтед".

"Он находится в начале своей тренерской карьеры, а его опыт на поле и за его пределами вместе с победным духом, целеустремленностью и упорной работой отлично дополнят наш штаб", — сообщил Сульшер о 36-летнем шотландце.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Флетчер

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2021 16:05

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  1. jack-4poker 04.01.2021 17:48 # jack-4poker
    Будучи игроком, Флетчер провел 342 матча за "Юнайтед" с 2003 по 2015 год. За это время Даррен выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.

    Источник: http://fapl.ru/posts/83233/?c=1

    а сколько медалек у Стивена Джерарда?

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  2. imf-tau 04.01.2021 17:32 # imf-tau
    Самое то, он как раз бы опорникам мог бы помочь с тактикой. Для Томинея имхо отличный наставник - научит сжирать оппонентов.

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  3. megamind13 04.01.2021 17:24 # megamind13
    Это называется по старой дружбе кенту работу подогнал)

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  4. trent 04.01.2021 17:00 # trent
    Был топом на поле, надеюсь, сможет добавить необходимых качеств команде и на новом поприще.

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  5. portsmouth08 04.01.2021 16:51 # portsmouth08
    36 лет? Лучше пусть тренируется и набирает форму, усадит ходьбу в глубокий запас.

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  6. manutd-20champ 04.01.2021 16:50 # manutd-20champ
    Добро пожаловать, Флетч.

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