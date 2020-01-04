Флетчер вошел в тренерский штаб Сульшера
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера на "Олд Траффорд".
С октября 2020 Флетчер тренировал команду U-16 "красных дьяволов". Даррен так хорошо проявил себя в этой роли, что теперь был приглашен в штаб первой команды.
Будучи игроком, Флетчер провел 342 матча за "Юнайтед" с 2003 по 2015 год. За это время Даррен выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
"По венам Даррена бежит ДНК "Юнайтед", и он четко знает, каким стандартам должен соответствовать игрок "Манчестер Юнайтед".
"Он находится в начале своей тренерской карьеры, а его опыт на поле и за его пределами вместе с победным духом, целеустремленностью и упорной работой отлично дополнят наш штаб", — сообщил Сульшер о 36-летнем шотландце.
04.01.2021 16:05
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Будучи игроком, Флетчер провел 342 матча за "Юнайтед" с 2003 по 2015 год. За это время Даррен выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
Источник: http://fapl.ru/posts/83233/?c=1
а сколько медалек у Стивена Джерарда?
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Самое то, он как раз бы опорникам мог бы помочь с тактикой. Для Томинея имхо отличный наставник - научит сжирать оппонентов.
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Это называется по старой дружбе кенту работу подогнал)
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Был топом на поле, надеюсь, сможет добавить необходимых качеств команде и на новом поприще.
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36 лет? Лучше пусть тренируется и набирает форму, усадит ходьбу в глубокий запас.
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Добро пожаловать, Флетч.
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