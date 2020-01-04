Флетчер вошел в тренерский штаб Сульшера

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера на "Олд Траффорд".

С октября 2020 Флетчер тренировал команду U-16 "красных дьяволов". Даррен так хорошо проявил себя в этой роли, что теперь был приглашен в штаб первой команды.



Будучи игроком, Флетчер провел 342 матча за "Юнайтед" с 2003 по 2015 год. За это время Даррен выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



"По венам Даррена бежит ДНК "Юнайтед", и он четко знает, каким стандартам должен соответствовать игрок "Манчестер Юнайтед".



"Он находится в начале своей тренерской карьеры, а его опыт на поле и за его пределами вместе с победным духом, целеустремленностью и упорной работой отлично дополнят наш штаб", — сообщил Сульшер о 36-летнем шотландце.