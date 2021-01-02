Каррагер: "Челси" не знает, что делать с Хаверцем"

Кай Хаверц Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "Челси" просто не знает, как правильно использовать полузащитника Кая Хаверца.

Хаверц стал самым дорогим приобретением "синих" в летнее трансферное окно — 71 миллион фунтов. Однако пока Кай забил только один гол и отдал одну голевую передачу в Премьер-Лиге.

Хаверц не совершает результативных действий в Премьер-Лиге с октября и пока не имеет какой-то конкретной позиции в команде Фрэнк Лэмпарда, что наводит Каррагера на определенные мысли.

"Я смотрю на Кая Хаверца и гадаю: так ли уж обязательно было его покупать прошлым летом? Естественно, он игрок с огромным потенциалом, однако такого рода покупки никогда не работают, если ты не имеешь четкого представления, где будешь использовать этого игрока в своей команде".

"Я начинаю подозревать, что у Фрэнка Лэмпарда слишком много вариантов, и поэтому пока он не нашел правильной формулы", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.


Метки Каррагер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 10:00

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  1. chr1s8rown 02.01.2021 10:50 # chr1s8rown
    Lemperd:" give me havertz ,and i upgrade him to lingard "

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  2. kojan 02.01.2021 10:34 # kojan
    наводит Каррагера на определенные мысли.

    Источник: http://fapl.ru/posts/83184/
    какие мысли могут быть в геморрое у верблюда...

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  3. asnural 02.01.2021 10:04 # asnural
    Дебрюйне2....тупой сутулый продаст и потом шолсня будет вопить как он феерит в боварии

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