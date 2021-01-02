Каррагер: "Челси" не знает, что делать с Хаверцем"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "Челси" просто не знает, как правильно использовать полузащитника Кая Хаверца.
Хаверц стал самым дорогим приобретением "синих" в летнее трансферное окно — 71 миллион фунтов. Однако пока Кай забил только один гол и отдал одну голевую передачу в Премьер-Лиге.
Хаверц не совершает результативных действий в Премьер-Лиге с октября и пока не имеет какой-то конкретной позиции в команде Фрэнк Лэмпарда, что наводит Каррагера на определенные мысли.
"Я смотрю на Кая Хаверца и гадаю: так ли уж обязательно было его покупать прошлым летом? Естественно, он игрок с огромным потенциалом, однако такого рода покупки никогда не работают, если ты не имеешь четкого представления, где будешь использовать этого игрока в своей команде".
"Я начинаю подозревать, что у Фрэнка Лэмпарда слишком много вариантов, и поэтому пока он не нашел правильной формулы", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
02.01.2021 10:00
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Последние комментарии:
Lemperd:" give me havertz ,and i upgrade him to lingard "
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наводит Каррагера на определенные мысли.
Источник: http://fapl.ru/posts/83184/
какие мысли могут быть в геморрое у верблюда...
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Дебрюйне2....тупой сутулый продаст и потом шолсня будет вопить как он феерит в боварии
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