Дин Смит: "Погба сам запнулся"
Наставник "Астон Виллы" Дин Смит считает, что рефери Майкл Оливер ошибочно назначил пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".
Судьбу матча между "Юнайтед" и "Виллой" на "Олд Траффорд" в пятницу вечером предрешил заработанный Полем Погба пенальти во втором тайме (2:1).
Погба упал в чужой штрафной после единоборства с Дугласом Луисом, а Оливер, хоть и обратился к системе VAR, но сам повторы смотреть не стал — и зря, потому что Смит после повторов изменил свое мнение.
"Во время игры мне показалось, что это пенальти. Я думал, что Дуглас Луис его слишком плотно держит. Но когда я посмотрел повтор, то увидел, что он запнулся о себя".
"На мой взгляд, Майклу Оливеру следовало отправиться к монитору. Для этого и существует VAR. Если есть сомнения, сходи и посмотри сам".
"Во время игры у меня не было сомнений, что это пенальти. Но Погба сам запнулся. Увидев повторы, я больше не думаю, что это пенальти", — цитирует Смита Sky Sports.
Cheating Penchester at it again. Pogba clearly trips over himself and they give a penalty. Unbelievable #AVFC pic.twitter.com/nMndKODRSO— Greaselish (@GrealishSZNN) January 1, 2021
02.01.2021 08:00
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Последние комментарии:
Bad replay. We need more evidence of this to judge adequately
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Вроже Смит не такой тупой, но спишем все на эмоции... На видео же видно что есть контакт ноги Луиза в результате чего нога Погба цепляется за другую ногу. Погба зацепился за свою ногу - да; есть ли в этом вина Луиза - 100%
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Ему помогли запнуться, считается ли это фолом?
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