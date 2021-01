Дин Смит: "Погба сам запнулся"

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит считает, что рефери Майкл Оливер ошибочно назначил пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".

Судьбу матча между "Юнайтед" и "Виллой" на "Олд Траффорд" в пятницу вечером предрешил заработанный Полем Погба пенальти во втором тайме (2:1).



Погба упал в чужой штрафной после единоборства с Дугласом Луисом, а Оливер, хоть и обратился к системе VAR, но сам повторы смотреть не стал — и зря, потому что Смит после повторов изменил свое мнение.



"Во время игры мне показалось, что это пенальти. Я думал, что Дуглас Луис его слишком плотно держит. Но когда я посмотрел повтор, то увидел, что он запнулся о себя".



"На мой взгляд, Майклу Оливеру следовало отправиться к монитору. Для этого и существует VAR. Если есть сомнения, сходи и посмотри сам".



"Во время игры у меня не было сомнений, что это пенальти. Но Погба сам запнулся. Увидев повторы, я больше не думаю, что это пенальти", — цитирует Смита Sky Sports.





