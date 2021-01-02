Дин Смит: "Погба сам запнулся"

Поль Погба Наставник "Астон Виллы" Дин Смит считает, что рефери Майкл Оливер ошибочно назначил пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".

Судьбу матча между "Юнайтед" и "Виллой" на "Олд Траффорд" в пятницу вечером предрешил заработанный Полем Погба пенальти во втором тайме (2:1).

Погба упал в чужой штрафной после единоборства с Дугласом Луисом, а Оливер, хоть и обратился к системе VAR, но сам повторы смотреть не стал — и зря, потому что Смит после повторов изменил свое мнение.

"Во время игры мне показалось, что это пенальти. Я думал, что Дуглас Луис его слишком плотно держит. Но когда я посмотрел повтор, то увидел, что он запнулся о себя".

"На мой взгляд, Майклу Оливеру следовало отправиться к монитору. Для этого и существует VAR. Если есть сомнения, сходи и посмотри сам".

"Во время игры у меня не было сомнений, что это пенальти. Но Погба сам запнулся. Увидев повторы, я больше не думаю, что это пенальти", — цитирует Смита Sky Sports.



Метки VAR, Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Оливер, Премьер-Лига, Смит

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 08:00

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  1. largo-winch 02.01.2021 09:03 # largo-winch
    Bad replay. We need more evidence of this to judge adequately

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  2. manutd2013 02.01.2021 08:46 # manutd2013
    Вроже Смит не такой тупой, но спишем все на эмоции... На видео же видно что есть контакт ноги Луиза в результате чего нога Погба цепляется за другую ногу. Погба зацепился за свою ногу - да; есть ли в этом вина Луиза - 100%

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  3. liverpo0ol 02.01.2021 08:07 # liverpo0ol
    Ему помогли запнуться, считается ли это фолом?

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