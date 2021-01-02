"Юнайтед" победил "Виллу" и догнал "Ливерпуль"
Заработанный Полем Погба и реализованный Бруну Фернандешем пенальти позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 2:1 у "Астон Виллы" и догнать по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".
Относительно минимальной победы над "Вулверхэмптоном" во вторник в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль, заменив Алекса Теллеса, Неманью Матича, Мейсона Гринвуда и Эдинсона Кавани.
В старт "вилланов" вернулся отбывший дисквалификацию Тайрон Мингс, заменив Кортни Хауза. Росс Баркли, вопреки ожиданиям, в заявку не попал.
"Юнайтед" основательно прижал своего соперника в начале матча, но создал только один по-настоящему опасный момент. Это на 10-й минуте крученый удар с линии штрафной нанес Мартиаль — Эмилиано Мартинес совершил блестящий сейв.
Гости впервые показали зубы на 13-й минуте, когда Мэтти Кэш навесил с правого фланга к дальней штанге, а там удар в касание ногой нанес Джон Макгинн — Давид Де Хеа свою команду тоже выручил.
"Вилла" определенно отодвинула игру от своих ворот и даже владела некоторым территориальным преимуществом. "Юнайтед" по-прежнему смотрелся интереснее впереди и довольно часто бил, но почти все удары получались неточными.
Бирмингемцы играли очень неплохо, но на 40-й минуте пропустили. Аарон Ван-Биссака выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Мартиаль опередил двух защитников и головой направил мяч в ворота — 1:0.
Второй тайм гости начали не в пример лучше, создавая момент за моментом, и на 58-й минуте счет стал равным. Джек Грилиш выполнил прострел через всю штрафную на Бертрана Траоре, который спокойно принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:1.
Однако равновесие в счете сохранялось недолго. Буквально в первой же атаке после пропущенного мяча "дьяволы" заработали пенальти. Поль Погба с рукой соперника на плече запнулся о свою ногу, и Бруну Фернандеш четко реализовал 11-метровый — 2:1.
"Вилла" не захотела мириться с поражением и пошла отыгрываться. Игра была как на качелях — момент здесь, момент там. Однако команды не пользовались своими шансами, вдобавок Де Хеа и особенно Мартинес по-прежнему были на высоте.
В самой концовке гости устроили некое подобие штурма, но хозяева выстояли. Опаснейший дальний удар Кэша был отражен Де Хеа, а выстрел Кинана Дэвиса был блокирован.
"Вилла" провалила начало матча, но дальше играла почти на равных с "Юнайтед". Все решил довольно спорный пенальти, ответить на который команда Дина Смита уже не смогла.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче
02.01.2021 01:00
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Последние комментарии:
Какие же кончены манки черти , пенка левая ахахахахах но хз почему они горят ухахахахахаах потому что отскочили благодаря левой пенке ехехехееех факт ухехехехехехех
(ответить)
Заслуженная победа маню, хули горят некоторые скаузеры-хз. Ну с пенсов просто в голос, буквально пару недель назад горели от красных дьяволов и Фернандеша в частности, но после спуска в зону ЛЕ осознали, что МЮ им не догнать и по традиции горят от ЛФК, ну что за бичи одноклеточные, блять))
(ответить)
Как то пох на игру, просто хотелось посмотреть, за счёт чего манки выигрывают?
За счёт пенальти, пресинга нет, на своем поле играют на контратаках. Всю игру АВ возила манков рылом по газону. Где там судья увидел что Погба ноги запели, если он сам цепанулся копытом об ногу, просто позор судейству.
(ответить)
Пенальти вообще без вопросов.
Фаплу на вид
(ответить)
Подлизывания пенсов конечно рофлян, но тип не понимаю, почему так горят на скузи?) по трофеям они всеравно не конкуренты ливерке
(ответить)
На энфилде битва будет
(ответить)
Смотрю нормальных пацанов на фапле почти не осталось...
Раньше о футболе рассуждали, беседы топовые, а теперь лютый срач на языке хрен знает кого...
(ответить)
С победой МЮ.
Победа заслуженная, пенка левейшая.
(ответить)
Теперь бы Шити пройти, и вообще норм новый год будет
(ответить)
Ебать жестко горят на ЛФК макаки конченые ухахахахахахахахаха манки всегда сосали сосут и дальше будут сосать у ЛФК а тут повылазили коренные обитатели шконки манки шлюшки ехееххееехех обоссу ка я вас мои маленькие шлюшки ухихихихихихи
(ответить)
Перепись слепых долбоебов прошла успешно)
(ответить)
Вся горит скузи от победы великой мю
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Решфорд, Фред и Шоу отыграли ужасно. Остальным медаль за подрыв пердаков пеликанов.
Отборной мочи в клювы почтовых мразей в честь Нового года!
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Пенки не было, но больше всего я в шоке, что ВАР не отменила пенку, а Оливер даже к монику не пошел.
(ответить)
Двигаемся дальше с таким настроем, мужики! А скузня и есть скузня. 30 лет есть 30 лет
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Нормальных манков с победой, члены берегите, когда будете ссать, могут прибежать пенсы и отсосать вам прямо в процессе ссикания) Такой ор, пенсы забыли про чулче и теперь до конца чемпионата будут приседать на бутыли, вымаливая просер чемпионства Ливерпулем) Манков ждём на Энфилде)
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мю уверенно берет 3 очка против сильнейших эвертона, волков и астон виллы
лузерка уверенно сохраняет очко против команд со дна таблицы
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На колбасе шкварчит моча!
С победой, колбасники!
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если вилла е6нула лфк на энфилде 7:2 што же там сделают с ними скамы
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Люто на отскоке благодаря левой пенке в натуре ёж же ) шлюхи с трахфорда вонючего по другому не умеют и это факт , вот и горят на горькую правду и утешают самих себя ахахахахах но мы то знаем что манки шлюхи полюбасу Параша конченая ухаахахахах факт ухехехехехехееехеехехехех
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