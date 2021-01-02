"Юнайтед" победил "Виллу" и догнал "Ливерпуль"

Заработанный Полем Погба и реализованный Бруну Фернандешем пенальти позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 2:1 у "Астон Виллы" и догнать по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

Относительно минимальной победы над "Вулверхэмптоном" во вторник в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль, заменив Алекса Теллеса, Неманью Матича, Мейсона Гринвуда и Эдинсона Кавани.



В старт "вилланов" вернулся отбывший дисквалификацию Тайрон Мингс, заменив Кортни Хауза. Росс Баркли, вопреки ожиданиям, в заявку не попал.



"Юнайтед" основательно прижал своего соперника в начале матча, но создал только один по-настоящему опасный момент. Это на 10-й минуте крученый удар с линии штрафной нанес Мартиаль — Эмилиано Мартинес совершил блестящий сейв.



Гости впервые показали зубы на 13-й минуте, когда Мэтти Кэш навесил с правого фланга к дальней штанге, а там удар в касание ногой нанес Джон Макгинн — Давид Де Хеа свою команду тоже выручил.



"Вилла" определенно отодвинула игру от своих ворот и даже владела некоторым территориальным преимуществом. "Юнайтед" по-прежнему смотрелся интереснее впереди и довольно часто бил, но почти все удары получались неточными.



Бирмингемцы играли очень неплохо, но на 40-й минуте пропустили. Аарон Ван-Биссака выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Мартиаль опередил двух защитников и головой направил мяч в ворота — 1:0.



Второй тайм гости начали не в пример лучше, создавая момент за моментом, и на 58-й минуте счет стал равным. Джек Грилиш выполнил прострел через всю штрафную на Бертрана Траоре, который спокойно принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:1.



Однако равновесие в счете сохранялось недолго. Буквально в первой же атаке после пропущенного мяча "дьяволы" заработали пенальти. Поль Погба с рукой соперника на плече запнулся о свою ногу, и Бруну Фернандеш четко реализовал 11-метровый — 2:1.



"Вилла" не захотела мириться с поражением и пошла отыгрываться. Игра была как на качелях — момент здесь, момент там. Однако команды не пользовались своими шансами, вдобавок Де Хеа и особенно Мартинес по-прежнему были на высоте.



В самой концовке гости устроили некое подобие штурма, но хозяева выстояли. Опаснейший дальний удар Кэша был отражен Де Хеа, а выстрел Кинана Дэвиса был блокирован.



"Вилла" провалила начало матча, но дальше играла почти на равных с "Юнайтед". Все решил довольно спорный пенальти, ответить на который команда Дина Смита уже не смогла.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче