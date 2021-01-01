Сульшер отметил сдвиг в психологии "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что наблюдает позитивный сдвиг в психологии своей команды.

"Юнайтед" встретил 2021 год на второй позиции в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" уступают три очка лидирующему "Ливерпулю", но имеют матч в запасе.

Сульшер с большим оптимизмом смотрит в будущее, потому что чувствует, что теперь "Юнайтед" стал по-настоящему сплоченной командой, где нет случайных людей.

"Да, определенно, такие изменения произошли. Во-первых, игроки стали старше на два года относительно момента, когда я пришел. Во-вторых, мы пригласили сильных личностей, которые оказали хорошее влияние".

"Думаю, у нас есть конкуренция на позициях, а это означает, что тебе не удастся попасть в состав обманным путем. Ты будешь играть за эту команду, только заслуживая этого".

"Думаю, каждый здесь просто понял, что это настоящая привилегия — быть частью "Манчестер Юнайтед", такого великолепного клуба с великолепной историй. Когда ты здесь, максимально этим наслаждайся, и тебе, возможно, самому удастся пережить нечто подобное".

"А также у нас есть победители вроде Хуана Маты и Неманьи Матича, которые не играют в каждом матче, но которые так влиятельны в процессе подготовки к матчам и даже во время самих матчах, когда не играют", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2021 08:00

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  1. aldar-lfc 01.01.2021 09:45 # aldar-lfc
    Сейчас у Олежки сдвиг по фазе пойдёт)

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  2. werhover 01.01.2021 08:41 # werhover
    Щас после 7 туров скатится на 5 строчку и где будет философия

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  3. smokekush 01.01.2021 08:35 # smokekush
    Оле верим!!!

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