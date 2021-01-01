Сульшер отметил сдвиг в психологии "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что наблюдает позитивный сдвиг в психологии своей команды.

"Юнайтед" встретил 2021 год на второй позиции в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" уступают три очка лидирующему "Ливерпулю", но имеют матч в запасе.



Сульшер с большим оптимизмом смотрит в будущее, потому что чувствует, что теперь "Юнайтед" стал по-настоящему сплоченной командой, где нет случайных людей.



"Да, определенно, такие изменения произошли. Во-первых, игроки стали старше на два года относительно момента, когда я пришел. Во-вторых, мы пригласили сильных личностей, которые оказали хорошее влияние".



"Думаю, у нас есть конкуренция на позициях, а это означает, что тебе не удастся попасть в состав обманным путем. Ты будешь играть за эту команду, только заслуживая этого".



"Думаю, каждый здесь просто понял, что это настоящая привилегия — быть частью "Манчестер Юнайтед", такого великолепного клуба с великолепной историй. Когда ты здесь, максимально этим наслаждайся, и тебе, возможно, самому удастся пережить нечто подобное".



"А также у нас есть победители вроде Хуана Маты и Неманьи Матича, которые не играют в каждом матче, но которые так влиятельны в процессе подготовки к матчам и даже во время самих матчах, когда не играют", — цитирует Сульшера Sky Sports.