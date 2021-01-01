Игрок топ-уровня из Премьер-Лиги поучаствовал в кокаиновой гей-оргии
Неназванный игрок Премьер-Лиги, звезда первой величины, был застукан за участием в гей-оргии с наркотиками.
В распоряжении Politicalite оказалось видео бурной секс-вечеринки, снятое одним из ее участников для Snapchat, однако по причинам юридического характера издание не может назвать имя искомого игрока.
Издание лишь уточнят, что речь идет о футболисте, который слывет примерным семьянином, состоит в браке, выращивает двух детей, а также имеет персональный контракт со спортивным брендом.
Данная вечеринка случилась 20 декабря — вопреки коронавирусным ограничениям — в одном из пригородов Манчестера. Употреблял ли игрок кокаин, как другие участники гей-оргии, не уточняется.
01.01.2021 06:00
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Почему МЮ? Вот у сити недавно вспышка началась. У МЮ такого не было, значит все соблюдают карантинные меры
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По-любому Магваер :)
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При ферги такого не было
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Прочитав новость, подумал, что это Белерин.
Теперь же не ясно, кто это.
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выращивает двух детей ))
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Ну если из пригорода, значит МЮ
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а осуждать их будут за то что они без масок там были, я правильно понимаю?
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Ну вы поняли, что MU club pidorasov
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