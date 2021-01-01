Игрок топ-уровня из Премьер-Лиги поучаствовал в кокаиновой гей-оргии

Мяч Премьер-Лиги Неназванный игрок Премьер-Лиги, звезда первой величины, был застукан за участием в гей-оргии с наркотиками.

В распоряжении Politicalite оказалось видео бурной секс-вечеринки, снятое одним из ее участников для Snapchat, однако по причинам юридического характера издание не может назвать имя искомого игрока.

Издание лишь уточнят, что речь идет о футболисте, который слывет примерным семьянином, состоит в браке, выращивает двух детей, а также имеет персональный контракт со спортивным брендом.

Данная вечеринка случилась 20 декабря — вопреки коронавирусным ограничениям — в одном из пригородов Манчестера. Употреблял ли игрок кокаин, как другие участники гей-оргии, не уточняется.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2021 06:00

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  1. januzaj00 01.01.2021 07:41 # januzaj00
    Почему МЮ? Вот у сити недавно вспышка началась. У МЮ такого не было, значит все соблюдают карантинные меры

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  2. suddenly 01.01.2021 07:39 # suddenly
    По-любому Магваер :)

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  3. intellect 01.01.2021 07:37 # intellect
    При ферги такого не было

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  4. glorfindel 01.01.2021 07:33 # glorfindel
    Прочитав новость, подумал, что это Белерин.
    Теперь же не ясно, кто это.

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  5. scouser2005 01.01.2021 07:25 # scouser2005
    выращивает двух детей ))

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  6. cheech-mc 01.01.2021 07:02 # cheech-mc
    Ну если из пригорода, значит МЮ

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  7. van-der-slav 01.01.2021 06:28 # van-der-slav
    а осуждать их будут за то что они без масок там были, я правильно понимаю?

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  8. cfc000000 01.01.2021 06:25 # cfc000000
    Ну вы поняли, что MU club pidorasov

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