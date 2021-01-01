Игрок топ-уровня из Премьер-Лиги поучаствовал в кокаиновой гей-оргии

Неназванный игрок Премьер-Лиги, звезда первой величины, был застукан за участием в гей-оргии с наркотиками.

В распоряжении Politicalite оказалось видео бурной секс-вечеринки, снятое одним из ее участников для Snapchat, однако по причинам юридического характера издание не может назвать имя искомого игрока.



Издание лишь уточнят, что речь идет о футболисте, который слывет примерным семьянином, состоит в браке, выращивает двух детей, а также имеет персональный контракт со спортивным брендом.



Данная вечеринка случилась 20 декабря — вопреки коронавирусным ограничениям — в одном из пригородов Манчестера. Употреблял ли игрок кокаин, как другие участники гей-оргии, не уточняется.