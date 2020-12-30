Все клубы Премьер-Лиги снова будут играть без зрителей
"Ливерпуль" и "Эвертон" последними из числа клубов Премьер-Лиги лишились возможности проводить матчи при зрителях.
Сегодня правительство Британии повысило уровень коронавирусной угрозы в регионе двух мерссисайдских команд со второго на третий. Это связано с резким ростом числа инфицированных COVID-19.
Таким образом, "красные" и "ириски", которые ранее могли пускать по 2 тысячи зрителей на свои домашние матчи, лишились данной возможности.
В частности это означает, что запланированный на 17 января матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" пройдет на пустом "Энфилде".
30.12.2020 20:00
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В частности это означает, что запланированный на 17 января матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" пройдет на пустом "Энфилде".
Источник: http://fapl.ru/posts/83135/
В поте лица пыхтит старый, уже и до Бориса его «магия» дошла. Выходит на новый уровень алкаш.
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