Все клубы Премьер-Лиги снова будут играть без зрителей

"Ливерпуль" и "Эвертон" последними из числа клубов Премьер-Лиги лишились возможности проводить матчи при зрителях.

Сегодня правительство Британии повысило уровень коронавирусной угрозы в регионе двух мерссисайдских команд со второго на третий. Это связано с резким ростом числа инфицированных COVID-19.



Таким образом, "красные" и "ириски", которые ранее могли пускать по 2 тысячи зрителей на свои домашние матчи, лишились данной возможности.



В частности это означает, что запланированный на 17 января матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" пройдет на пустом "Энфилде".