Премьер-Лига отложила матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом"

Жозе Моуриньо Запланированный на вечер среды матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "дачников".

О том, что проведение данного матча находится под угрозой, стало известно еще накануне, но Премьер-Лига сильно затянула с решением.

"Мы до сих пор не знаем, будем ли играть. Лучшая лига в мире", — саркастически написал главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо в инстаграме за четыре часа до стартового свистка.

Вскоре после сообщения Моуриньо в социальной сети Премьер-Лига все-таки объявила, что матч откладывается — проведение футбольного поединка было бы слишком рискованным для здоровья игроков и персонала.

Премьер-Лига уточняет, что запрос о переносе матча поступил именно от "Фулхэма", который сообщил о резком количестве инфицированных в стане своего клуба.

Добавим, что ранее на текущей неделе также был отложен матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" — вспышку COVID-19 зафиксировали у "горожан".


Метки Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 30.12.2020 19:34 # kos9k
    фф окончательно пошло по пизде

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  2. mancunia-planet 30.12.2020 19:20 # mancunia-planet
    Ну опять началось, творят шо хотят сволочи

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  3. kojan 30.12.2020 19:18 # kojan
    что проведение данного матча находится под угрозой,

    Источник: http://fapl.ru/posts/83134/
    под угрозой проведение АПЛ и этот сезон будет скомкан...

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  4. scauzer11 30.12.2020 19:09 # scauzer11
    куда они эти все матчи переносить собираются? там еврокубки, Кубок Англии и АПЛ+ сборные никому не нужные!

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