Премьер-Лига отложила матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом"

Запланированный на вечер среды матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "дачников".

О том, что проведение данного матча находится под угрозой, стало известно еще накануне, но Премьер-Лига сильно затянула с решением.



"Мы до сих пор не знаем, будем ли играть. Лучшая лига в мире", — саркастически написал главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо в инстаграме за четыре часа до стартового свистка.



Вскоре после сообщения Моуриньо в социальной сети Премьер-Лига все-таки объявила, что матч откладывается — проведение футбольного поединка было бы слишком рискованным для здоровья игроков и персонала.



Премьер-Лига уточняет, что запрос о переносе матча поступил именно от "Фулхэма", который сообщил о резком количестве инфицированных в стане своего клуба.



Добавим, что ранее на текущей неделе также был отложен матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" — вспышку COVID-19 зафиксировали у "горожан".