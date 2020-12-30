Премьер-Лига отложила матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом"
Запланированный на вечер среды матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "дачников".
О том, что проведение данного матча находится под угрозой, стало известно еще накануне, но Премьер-Лига сильно затянула с решением.
"Мы до сих пор не знаем, будем ли играть. Лучшая лига в мире", — саркастически написал главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо в инстаграме за четыре часа до стартового свистка.
Вскоре после сообщения Моуриньо в социальной сети Премьер-Лига все-таки объявила, что матч откладывается — проведение футбольного поединка было бы слишком рискованным для здоровья игроков и персонала.
Премьер-Лига уточняет, что запрос о переносе матча поступил именно от "Фулхэма", который сообщил о резком количестве инфицированных в стане своего клуба.
Добавим, что ранее на текущей неделе также был отложен матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" — вспышку COVID-19 зафиксировали у "горожан".
30.12.2020 19:00
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фф окончательно пошло по пизде
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Ну опять началось, творят шо хотят сволочи
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что проведение данного матча находится под угрозой,
Источник: http://fapl.ru/posts/83134/
под угрозой проведение АПЛ и этот сезон будет скомкан...
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куда они эти все матчи переносить собираются? там еврокубки, Кубок Англии и АПЛ+ сборные никому не нужные!
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