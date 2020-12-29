Клопп не злится из-за потери очков с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не злится после упущенной победы против "Вест Бромвича".

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" позволил "Вест Бромвичу", почти весь матч сидевшему у своих ворот, забить поздний гол и увезти с "Энфилда" очко (1:1).



Тем не менее, Клопп считает, что такой антифутбол имеет право на жизнь. Юргену важно лишь то, чтобы его команда больше не повторила допущенных ошибок.



"Побежать я хочу сильнее всего на свете, но очень рано в своей жизни я научился тому, что это не всегда происходит, и это совершенно нормально".



"Мне нравится выигрывать футбольные матчи, особенно когда ты заслуживаешь этого. Чтобы заслужить победу против "Вест Бромвича", мы должны были сделать больше".



"Мы много бегали, мы много сражались, но нам нужно было делать больше правильных вещей".



"Я не зол на них — просто так вышло. Поражение есть поражение, когда оно тебя ничему не учит. Мы извлечем урок и будем играть дальше", — цитирует Клоппа Sky Sports.